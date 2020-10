Rallysprint odbędzie się w sobotę na Łotwie. Areną zmagań będzie znany m.in. z World RX tor Bikierniki w Rydze. Załogi będą rywalizowały zarówno na nawierzchni asfaltowej, jak i szutrowej. Wykorzystane zostaną też drogi techniczne wokół toru. W sumie będzie to sześć odcinków specjalnych o łącznej długości 23,22 km.

- Mam dla Was dobre wieści. Naszym planowanym najbliższym startem miała być 4 runda Mistrzostw Europy, Rajd Węgier, który odbędzie się na początku listopada - przekazał Mikołaj Marczyk. - Jednakże dzięki uprzejmości naszego zespołu rajdowego, Sports Racing Technologies, wystartujemy już w ten weekend na Łotwie w Minirallijs Latvija 2020.

- Jest to rajd, który odbywa się w Rydze, na Torze Bikierniki i przypomina swoją specyfiką naszą Barbórkę Warszawską. Zawodnicy dziękują kibicom za sezon startów ścigając się na odcinkach specjalnych, które prowadzą po głównej nitce toru, a także po torze rallycrossowym i drogach technicznych wokół toru - dodał. - Cieszę się, że otrzymaliśmy takie wyróżnienie i nasz zespół zaprosił nas do startu i reprezentowania swoich barw. My oczywiście potraktujemy ten start z radością, jako przygotowanie do zbliżającego się Rajdu Węgier, a także jako świetną zabawę.