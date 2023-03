Marczyk wystartuje w Polsce

Mikołaj Marczyk oraz Szymon Gospodarczyk bardzo intensywnie rozpoczęli sezon 2023. W dniach 10-12 marca załoga Orlen Team w ramach treningu wzięła udział w Rajdzie Fafe, pierwszej rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy ERC rozegranej w Portugalii. Tam w znakomitej obsadzie ponad 40 samochodów kategorii Rally2 Miko i Szymon zajęli czwarte miejsce. Natomiast już w weekend 24-26 marca na duet czeka kolejne ciekawe wyzwanie.

Marczyk i Gospodarczyk wezmą bowiem udział w 7. Platinum Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Będzie to okazja do uczczenia pamięci tych dwóch wielkich postaci, legend polskiej motoryzacji. Dodatkowo załoga Orlen Team będzie mogła spotkać się z kibicami na swoim terenie. Podczas kampanii w WRC na co dzień niewiele jest okazji do oglądania Miko i Szymona na polskich odcinkach specjalnych.

Przed rokiem Marczyk i Gospodarczyk również wzięli udział w imprezie i wygrali w niej niemal wszystkie odcinki specjalne. Ostatecznie na mecie drugą załogę pokonali wtedy o ponad 2 minuty. W tym roku rajd będzie składa się z 10 odcinków specjalnych. W sobotę, 25 marca, załogi zmierzą się dwukrotnie na próbie Węgrzyce Wielkie oraz również dwukrotnie na superoesie Wieliczka Rynek. Zaś w niedzielę, 26 marca, trzykrotnie pokonają próby Brzegi oraz Solne Miasto. Łączny dystans tegorocznego Memoriału to niecałe 35 kilometrów.

- Cieszę się mogąc ogłosić, że pod koniec tego miesiąca wystartujemy w 7. Platinum Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Pojawiliśmy się tam w ubiegłym roku i po wszystkim, czego tam doświadczyliśmy, stwierdziliśmy razem z Szymonem i całym zespołem, że i w tym roku nie może nas zabraknąć na trasach tej imprezy - podkreślił Marczyk.

- To jest rajd wyjątkowy. Z jednej strony rywalizujemy, oczywiście, natomiast z drugiej w ten sposób chcemy uczcić pamięć tych dwóch wielkich legend. Robiłem wszystko, aby znów pojawić się na starcie tej imprezy i znów spotkać się w Wieliczce i okolicach z naszymi kibicami. Postaramy się cieszyć oczy kibiców naszą jazdą i jechać tak szybko, jak tylko potrafimy - dodał.

- Bardzo się cieszę, że znów wystartujemy w tej imprezie, mam bardzo miłe wspomnienia z Platinum Rajdem Memoriałem Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. W sezonie 2022 wygraliśmy tę imprezę z dosyć dużą przewagą. Poza tym, są to moje rodzinne tereny i zawsze zupełnie inaczej startuje się w takim miejscu - przekazał Gospodarczyk.

- Startując w Memoriale chcemy uczcić pamięć naszych dwóch wielkich mistrzów. Poza tym, zawsze bardzo lubię tam przyjeżdżać, bo atmosfera jest wyjątkowa. To moment, w którym możemy spotkać się z naszymi kibicami na naszym terenie. A przecież takich sytuacji w ciągu całego roku nie ma zbyt wiele. Tym bardziej jest to wyjątkowy start dodał.

Marczyk i Gospodarczyk wystartują w Wieliczce Skodą Fabią Rally2 evo. Dzień przed startem rajdu, czyli 24 marca, o godzinie 18:00 w Kinie Wielicka Mediateka, odbędzie się spotkanie z kibicami. Na miejscu pojawią się m.in. Mikołaj Marczyk oraz Greg Collins.

informacja prasowa

Video: Marczyk i Gospodarczyk: Memoriał Kuliga i Bublewicza, Onboard OS 4 Wieliczka