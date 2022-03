Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w tym roku zadebiutują w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Zaliczą pełną kampanię w kategorii WRC 2.

Załoga Orlen Team, ponownie wsiadając do Skody Fabii Rally2 evo, swój program rozpocznie od Rajdu Chorwacji w dniach 21-24 kwietnia.

Wcześniej jednak wystartują w Polsce. Przystąpią do PLATINUM 6. Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Zawody odbędą się w terminie 1-3 kwietnia.

- Z wielką radością chciałbym przekazać Wam kolejne dobre wieści! Po raz pierwszy w tym sezonie wystartujemy już za niecałe dwa tygodnie podczas wyjątkowego wydarzenia - przekazał Mikołaj Marczyk. - Będziecie mogli nam kibicować na polskich odcinkach specjalnych, podczas PLATINUM 6. Rajdu Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Będzie to dla nas okazja aby uczcić pamięć wyjątkowych polskich kierowców rajdowych i spotkać się z Wami, zanim wyruszymy do kolejnych wyzwań. Postaramy się podczas tego rajdu dostarczyć Wam wielu sportowych emocji i cieszyć Was szybką jazdą.

Potem Marczyk i Gospodarczyk zaliczą jeszcze treningowy start w Kowax Valašská Rally ValMez (8-10 kwietnia).

Czytaj również: Dwie polskie załogi w Chorwacji

Polecane video: