Max McRae zakończył rajdowy sezon

16-letni obecnie Max swoją przygodę z motorsportem rozpoczął od kartingu. Uhonorowany w ubiegłym roku australijskim wyróżnieniem Arise Racing Driver Search, zainaugurował wiosną starty w Western Australia Formula 1000.

Występy na torach postanowił jednak połączyć z rajdami. Wspierany radami dziadka i ojca zaliczył sezon Western Australian Rally Championship w Fordzie Fiesta ST.

Ostatnią z rund stanowił Safari Darling Rally. McRae, pilotowany przez Billa Hayesa, ukończył rajd na szóstej pozycji w generalce i drugiej wśród samochodów napędzanych na jedną oś. Dzięki postawie w dwóch poprzednich imprezach (w trzeciej nie dojechał z powodu awarii samochodu), najmłodszy sportowy przedstawiciel słynnego rodu zgarnął wicemistrzostwo w 2WD.

- Nie spodziewałem się tego w moim pierwszym sezonie - powiedział McRae w rozmowie z serwisem DirtFish. - Kiedy w lipcu debiutowałem na szutrze, nie wiedziałem jakie będzie moje tempo. Jestem zadowolony z przebiegu wydarzeń. Szóste w generalce to naprawdę dobry wynik.

Safari Darling Rally odbywał się na zasadach „ślepego” rajdu. Zawodnicy otrzymywali jedynie książkę drogową, wydawaną przez organizatora.

- Wiele nauczyłem się w trakcie tego dnia. Z pewnością pomoże mi to w tworzeniu notatek w przyszłości. W takim rajdzie inaczej podchodzi się do jazdy na odcinkach i tak jak powiedziałem, będzie to pomocne. Było ekscytująco i prawdę mówiąc, to wspaniały i pozytywny sposób na zakończenie roku.