Memoriał z dziesięcioma oesami

Rajd rozpocznie się w piątek 24 marca po południu Odbiorem Administracyjnym i Badaniem Kontrolnym. Biuro rajdu powróciło po przerwie do Solnego Miasta, nowoczesnego wielofunkcyjnego sportowego obiektu w Wieliczce.

BK zlokalizowane będzie na pobliskim parkingu Wielickiej Spółki Transportowej, gdzie rozstawiony zostanie Park Serwisowy.

- Sobotni start planowany jest na godzinę 12:00, kiedy to pierwsza załoga opuści Park Serwisowy by ruszyć do OS 1 w Węgrzcach Wielkich o godz. 12:18 - poinformował Wojciech Percik, dyrektor Rajdu. - Następnie załogi wracają do Parku Serwisowego. Drugi przejazd odcinka Węgrzce Wielkie rozpocznie się o godz. 14:18.

- O godz. 17:30 załogi wyjadą w kolumnie na zapoznanie się z niezmienioną w stosunku roku poprzedniego trasą wieczornego odcinka specjalnego prowadzącego przez centrum Wieliczki - kontynuował. - Nocne oesy to jedna z większych atrakcji dla kibiców. Start do OS 3 Wieliczka Rynek nastąpi o godz. 19:00, drugi przejazd planowany jest na 20:30.

Czytaj również: Regulamin RSMP 2023 opublikowany

- W niedzielę 26 marca zaplanowano sześć odcinków specjalnych. Start do pierwszego przejazdu OS Brzegi odbędzie się o godz. 11:27. Potem załogi zmierzą się z organizowanym po dłuższej przerwie OS Solne Miasto, z widowiskowymi nawrotami wokół wysepek przy kompleksie Solne Miasto oraz pętlą wokół beczki, zlokalizowaną na skrzyżowaniu ulic Klaśnieńskiej, Szpitalnej, Górsko i Daniłowicza. Odcinki Brzegi i Solne Miasto przejeżdżane będą trzykrotnie. Na mecie rajdu pierwsza załoga powinna zameldować się o godz. 14:01. W sumie odcinki specjalne rajdu będą liczyły ok. 35 kilometrów. Mamy nadzieję, że w tym roku organizatorów, a przede wszystkim zawodników nie zaskoczą obfite opady śniegu, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Apelujemy do mieszkańców Wieliczki oraz wszystkich przyjezdnych, o zwracanie uwagi na zmiany w organizacji ruchu, w szczególności na znaki zakazu zatrzymywania i postoju, które obowiązywać będą w Wieliczce w sobotę i niedzielę - podsumował.

Załogi klasyfikowane będą w trzech kategoriach. Klasa 1 to auta wolnossące do 1600 ccm, z napędem na jedną oś, Klasa 2 - powyżej 1600 ccm, z napędem na jedną oś, Klasa 3 - samochody z napędem na obie osie, niezależnie od pojemności silnika.

Podczas rajdu prowadzona będzie także klasyfikacja aut historycznych, homologowanych przez FIA (również z podziałem na klasy).

informacja prasowa

Video: Marczyk i Gospodarczyk: Memoriał Kuliga i Bublewicza 2022, Onboard OS 4 Wieliczka

Galeria zdjęć: Testy Rally Masters 2023

Testy Rally Masters 1 / 20 Testy Rally Masters 2 / 20 Testy Rally Masters 3 / 20 Testy Rally Masters 4 / 20 Testy Rally Masters 5 / 20 Testy Rally Masters 6 / 20 Testy Rally Masters 7 / 20 Testy Rally Masters 8 / 20 Testy Rally Masters 9 / 20 Testy Rally Masters 10 / 20 Testy Rally Masters 11 / 20 Testy Rally Masters 12 / 20 Testy Rally Masters 13 / 20 Testy Rally Masters 14 / 20 Testy Rally Masters 15 / 20 Testy Rally Masters 16 / 20 Testy Rally Masters 17 / 20 Testy Rally Masters 18 / 20 Testy Rally Masters 19 / 20 Testy Rally Masters 20 / 20