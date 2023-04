Mistrz Hiszpanii bez prawa jazdy

Lopez, oficjalny kierowca Hyundaia w Hiszpanii, po emocjonującym finale w Rally Villa de Adeje, rozgrywanym na Teneryfie, wywalczył w listopadzie wraz z Borją Rozadą mistrzowski tytuł w S-CER.

Tegoroczny program Lopez zainaugurował występem w Rajdzie Monte Carlo. Na alpejskich oesach zajął trzecie miejsce w WRC 2, drugie w podkategorii Challenger. Z kolei starty na rodzimej ziemi rozpoczął od drugiej pozycji w Rally Sierra Morena.

We wtorek Lopez ogłosił jednak, że wycofuje się z tegorocznych mistrzostw z powodu utraty prawa jazdy. W Hiszpanii każdy posiadacz uprawnień ma naliczane punkty w okresie trzyletnim do maksimum 12 lub 15 oczek. Pula ta zmniejsza się - aż do wyczerpania - za każde przewinienie drogowe. Lopezowi punkty skończyły się już przed wspomnianym Rally Sierra Morena, ale w Andaluzji wystąpił mając specjalne pozwolenie od federacji. To wydano gdyż większość punktów stracił za drobne przewinienia, a nie, na przykład, znaczące przekroczenia prędkości.

Jednak zgodnie z regulaminem Supercampeonato w momencie wyczerpania się punktów związanych z prawem jazdy licencja sportowa jest automatycznie zawieszona. I dlatego też, pomimo wyjątku podczas Rally Sierra Morena, Lopez nie może brać udziału w rajdach samochodowych. Najwcześniej prawo jazdy odzyska za pół roku.

Przekazując swoją decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych, Lopez napisał:

- Podczas zapoznania z trasą odcinka testowego Rally Sierra Morena, Guardia Civil de Trafico zatrzymała mnie i poinformowała, że pula punktów dopisana do moich uprawnień właśnie się wyczerpała - przekazał Lopez. - Natychmiast poinformowałem o tym federację i kilka dni później za jej zgodą wziąłem udział w rajdzie, ponieważ pozwalały na to odpowiednie zapisy. Większość punktów straciłem bowiem za wykroczenia administracyjne. Nie mogłem również prowadzić samochodu na sekcjach dojazdowych.

- Rozumiem, że trwają procedury, ale zmuszony jestem ogłosić, iż opuszczę S-CER. Są pewne naciski ze strony osób trzecich, które przegrywają regularnie na oesach. Mogę jednak nadal rywalizować, ale w innych dyscyplinach sportu samochodowego.

Zastępcą Pepe Lopeza w oficjalnym hiszpańskim zespole Hyundaia został Jan Solans.

