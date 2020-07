Mistrzostwa Niemiec zagrożone

Zgoda na rajd, planowany w terminie 4-5 września, praktycznie warunkuje utrzymanie w tym roku mistrzostw Niemiec. Gdyby odwołano Sachsen Rallye, w kalendarzu pozostaną już tylko trzy imprezy.

Rajd organizuje AvD Wirtschaftsdienst z Frankfurtu. Opracowano plan B, zakładający trasę z Plauen w kierunku Zwickau. Już dawno zrezygnowano z pomysłu lokalizacji parku serwisowego w centrum Zwickau. Wybrano Platz der Völkerfreundschaft, gdzie można zachować odpowiedni odstęp pomiędzy stanowiskami. Kibice nie będą tam dopuszczeni.

Obowiązujący do końca sierpnia, zakaz organizacji imprez masowych w Niemczech został nieoczekiwanie przedłużony do 1 października, co komplikuje sytuację. Jeżeli do 15 lipca AvD nie otrzyma zgody, zostanie zmuszone do odwołania rajdu.

Z kalendarza DRM wykreślono już Erzgebirge, Stemweder Berg, Saarland-Pfalz i Südbayern. Dołączono dwie nowe rundy z cyklu Rallye 70 - ADAC Junior Rallye Baden-Württemberg (31.10) i RTHB Rallye Hessisches Bergland (13-14.11). Sezon zakończy Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue (20-21.11).