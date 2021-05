Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami 15-latek wsiądzie za kierownicę Peugeota 208 Rally4. Jego pilotem będzie Adam Jaros.

- Możliwość walki w krajowym czempionacie jako piętnastolatek sprawia, że czuję się niezwykle dumny i zmotywowany do walki. Sezon rozpocznę od Rajdu Żmudzi, więc poza bezpośrednią walką w mistrzostwach Litwy będą mógł sprawdzić się na tle zawodników z RSMP. Z pewnością będzie to świetna możliwość i okazja do sprawdzenia swojego tempa - mówił Hubert.

Adam Jaros, który miał już okazję pilotować Laskowskiego.

- W mistrzostwach Litwy wystartuję z Adamem Jarosem. Miałem okazję przejechać z nim kilka rajdów, które wypadły bardzo dobrze. Myślę, że w tym roku stworzymy bardzo zgraną załogę i pokażemy na co nas stać - informował Hubert.

- Po moich dotychczasowych występach z Hubertem nie mogłem odmówić takiej okazji. Jazda z tak młodym kierowcą jest czymś wyjątkowym w motorsporcie. Stanowi pewne wyzwanie, ale gdy widzę jak Hubert zachowuje się za kierownicą i na odcinkach, czuć, że jest niezwykle dojrzały. Wie, co robi i po co tu jest. Tego w 99 na sto przypadków brakuje u tak młodych zawodników. On jest jednak tym jedynym wyjątkiem - komentował Adam Jaros.

Rajd Żmudzi odbędzie się w dniach 4-5 czerwca.

informacja prasowa