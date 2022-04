Młody McRae zawita do Polski

Max, 17-letni syn Alistera, wnuk Jimmy’ego i bratanek Colina, po krótkiej przygodzie z „single-seaterami” przeniósł się na odcinki specjalne. Sezony 2020 i 2021 spędził w „ośce” (zdjęcie poniżej), a w bieżącym roku przesiadł się do Subaru Imprezy WRX i chce powalczyć o tytuł w „eNce” w czempionacie zachodniej Australii.

W rozmowie z Motorsport.com, przeprowadzonej w listopadzie ubiegłego roku, Max McRae zapowiadał, że jego celem są mistrzostwa świata. Krokiem w ich kierunku będzie test, który w przyszłym tygodniu odbędzie się w Polsce. Nastolatek wsiądzie w Forda Fiestę Rally3, a samochód podstawi polski oddział M-Sportu.

- Jestem niezwykle podekscytowany, mogąc ogłosić, że w najbliższy poniedziałek lecę do Polski - przekazał Max McRae. - Wraz z tatą udajemy się do Polski, by obejrzeć zaplecze M-Sportu, a następnie odbyć test w samochodzie Rally3 na szybkich polskich odcinkach.

Max McRae drives a Ford Fiesta rally car Photo by: Matt Jelonek