Po udanym występie u południowych sąsiadów, zawodnicy postanowili jeszcze nie odwieszać kasków na kołek. W sobotę planują cieszyć oczy kibiców i spektakularnie pokonać trasę imprezy.

Tor Modlin Rally Show to nowa impreza w rajdowym kalendarzu. Jej inicjatorem jest Leszek Kuzaj. Zawody odbędą się na Torze Modlin pod Warszawą, gdzie wśród 46 załóg na starcie stanie również Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel. Tym razem ich rajdową bronią będzie Ford Fiesta PROTO. Zawodnicy będą mieli do pokonania dziewięć odcinków specjalnych, o różnych konfiguracjach. Następnie 35 najlepszych duetów powalczy podczas pokazowego Kryterium Toru Modlin.

- Przed nami świetny weekend! Tor Modlin Rally Show to nowa impreza, która w tym roku zastąpiła trochę Rajd Barbórka. Cieszę się, że możemy się pojawić - show to show. Uwielbiam jazdę dla kibiców, chociaż tutaj ich nie będzie. Na szczęście będą relacje live w telewizji i internecie! Do Modlina nie przywozimy Skody Fabii R5, a Forda Fiestę PROTO o mocy około 400 koni. Mam nadzieję, że to auto da nam nie mniej przyjemności z jazdy niż Skoda, a co najważniejsze – wam kibicom dużo frajdy z oglądania! Nie mogę się już doczekać jak z moim sponsorem PKN ORLEN oraz ORLEN Team, oraz partnerami: RMF FM, Wirtualna Polska, Michelin Motorsport, Gmina i Miasto Myślenice oraz HRX Polska, pokręcimy kilka „beczek” dla kibiców na torze - powiedział kacper Wróblewski.

- Tor Modlin Rally Show to impreza, która dla mnie ma istotne znaczenie. Wreszcie możemy pojechać rajd pod publiczność i pozapinać kilka przysłowiowych boków. Tak naprawdę czas nie jest tu ważny. Chcielibyśmy tym występem podziękować wszystkim za wsparcie w tym sezonie – naszym sponsorom, partnerom, rodzinom i kibicom – to show będzie dla was - powiedział Jakub Wróbel.

