Mówią po Memoriale

MIKOŁAJ MARCZYK: - Po raz drugi wystartowaliśmy w PLATINUM Memoriale Kuliga i Bublewicza i drugi raz wygraliśmy tę imprezę. Cieszę się, bo na co dzień startujemy za granicami naszego kraju i memoriał jest doskonałą okazją do tego, aby spotkać się z naszymi kibicami w Polsce. Mam nadzieję, że występy w tym rajdzie staną się dla nas tradycją. Formuła tego rajdu pozwala na to, aby z tymi kibicami porozmawiać, czy zrobić sobie zdjęcie. W innych rajdach często nie ma na to czasu. Cieszę się, bo pokazaliśmy się w ten weekend z dobrej strony. Wygraliśmy wszystkie odcinki specjalne i po raz drugi zwyciężyliśmy w memoriale. To zasługa ciężkiej pracy całego zespołu. Spędziliśmy w Wieliczce i okolicach znakomity czas i jestem przekonany o tym, że nie mógłbym spędzić tego czasu w lepszy sposób.

SZYMON GOSPODARCZYK: - Najważniejszym jest tutaj być i uczcić pamięć Janusza i Mariana. Wynik sportowy zawsze ma tutaj drugorzędne znaczenia. Tak czy inaczej, bardzo się cieszę z tego, że w ten weekend udało nam się wygrać wszystkie odcinki specjalne. Pokazaliśmy, że jesteśmy szybką załogą i że doświadczenie z mistrzostw świata sprawia, że nieustannie się rozwijamy. Pogoda dopisała bardziej, niż w ubiegłym roku. Przy trasach pojawiło się mnóstwo kibiców i to było fantastyczne. Bo przecież to również dla kibiców pojawiliśmy się w Wieliczce. Ten rajd ma taką formułę, że zawsze jest czas na to, aby trochę porozmawiać, zrobić sobie zdjęcia. Przez cały weekend czuliśmy ogromne wsparcie.

informacja prasowa

Video: PLATINUM Rajd Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza - Marczyk, OS 10 Solne Miasto 3