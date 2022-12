Mówią po Rajdzie Barbórka

MIKOŁAJ MARCZYK: - Sezon 2022 dobiega dla nas końca. Skupialiśmy się w nim przede wszystkim na startach w Rajdowych Mistrzostwach Świata w kategorii WRC 2, chociaż były też trzy bardzo ważne dla nas starty. Najpierw PLATINUM Rajd Memoriał Kuliga i Bublewicza, później ORLEN 78. Rajd Polski i w końcu 60. Rajd Barbórka. Tak się złożyło, że wszystkie te rajdy przed polskimi kibicami wygraliśmy, z czego jestem bardzo zadowolony. Na Ogólnopolskim Kryterium Asów na ulicy Karowej zajęliśmy drugie miejsce. Straciliśmy tylko 0,18 s do Łukasza Byśkiniewicza i Adam Jędraszka. Daliśmy z siebie absolutnie wszystko i z tego jestem dumny. To był dla nas dobry weekend zakończony bardzo dobrym wynikiem. Z całą pewnością wrócimy w przyszłości na Karową i jestem przekonany o tym, że przyjdzie czas na to, abyśmy tutaj wygrali.

SZYMON GOSPODARCZYK: - To był bardzo trudny dzień, tak samo jak trudny był cały ten sezon. Myślę, że ta Barbórka to był właśnie taki nasz sezon w pigułce. Przejechaliśmy rundy Rajdowych Mistrzostw Świata, zawsze byliśmy na mecie, stawaliśmy na podium, wygrywaliśmy imprezy – chociażby ORLEN 78. Rajd Polski – wygraliśmy i tutaj, w Barbórce. Wierzymy w to, że przyszły sezon będzie nawet lepszy.

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Nie dowierzam i wciąż jeszcze się szczypię, że wygrywamy Kryterium Asów Rajdów 60. Rajdu Barbórka. To co się wydarzyło na słynnej ulicy Karowej to jedno z moich największych marzeń, które skrywałem nieśmiało głęboko w sercu. Wygrana na Karowej smakuje wyjątkowo i jest to smak nie do opisania. Jak się mocno wierzy w swoje marzenia- nawet w te mogące się wydawać nie do zrealizwania - to one kiedyś wreszcie musza się zmaterializować. Panią Karowa w tym roku wyjątkowo „nie wybaczała błędów” i trzeba było z aptekarską dokładnością wyczuwać przyczepność asfaltu i kostki. Z Adamem pojechał tak, aby wyszarpać każdy centymetr przyczepności. Dobrze odczytałem, gdzie Pani Karowa klei, a gdzie jest bardzo śliska. Zapisujemy się na kartach historii ulicy Karowej i nikt nam już tego nie zabierze. Jestem szczęśliwy, że nazwisko Byśkiniewicz znajdzie się na legendarnej liście zwycięzców Asów Kryterium rajdu Barbórka. W poprzednich latach wygrywali tacy mistrzowie jak: Kajetanowicz, Kuchar, Kuzaj, Kulig, Kuzaj, czy Hołowczyc, a teraz ja dopisuje się do tej zacnej listy. Wygraną na ulicy Karowej dedykuję mojej córeczce Basi i mojemu nieodżałowanemu pilotowi - przyjacielowi Zbyszkowi Cieślarowi. Bardzo się cieszę, że wyrywając Kryterium Asów, mogłem dostarczyć tylu pozytywnych emocji kibicom i moim Partnerom, którym dziękuję za cały rajdowy sezon: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, TEKOM Technologia, Kratki, Michelin Motorsport Polska, BYŚ - Gospodarka Odpadami, Sieć Stacji Paliw MOYA oraz TVN TURBO.

JAROSŁAW SZEJA: - Trzecie miejsce na Karowej! Długo marzyliśmy o takim rezultacie, to coś niesamowitego. Podczas tego rajdu mieliśmy na celu promowanie naszej akcji społecznej Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska. Wydaje mi się, że nie mogliśmy wykonać tego zadania lepiej, niż stając na podium najważniejszego i najbardziej medialnego odcinka specjalnego w tym kraju, przed dziesiątkami kamer i tysiącami kibiców. Dziękuję za ten rajd i za cały sezon. Rywalom z świetną walkę, kibicom za doping i przede wszystkim naszym partnerom za to, że nieustannie w nas wierzą. Jeszcze raz dziękuję! To dla nas bardzo ważny wynik.

