Mówią po Rajdzie Barbórka

KACPER WRÓBLEWSKI: - To były niesamowite dwa dni na Mazowszu. Celowo mówię w ten sposób, ponieważ w tym roku Rajd Barbórka odbywał się nie tylko w Warszawie. Piątkowy odcinek miejski w Pruszkowie otwierał zmagania podczas tej imprezy. Z kolei w sobotę przenieśliśmy się ponad 40 km za Warszawę na tor rallycrossowy w Słomczynie, gdzie była efektowna hopka i szutrowy łącznik. Oczywiście nie zabrakło próby na torze Służewiec oraz Bemowie, jechanej w duecie. Dla nas najważniejsze było jednak dostać się na Kryterium Karowa. Ten kultowy odcinek ma w sobie to coś. To jest niesamowite uczucie, kiedy widzisz tysiące osób dookoła, błyski fleszy i masz świadomość, że w telewizji leci relacja na żywo. Stąd plan na Karową był jeden – zrobić show, jakiego nie możemy normalnie zrobić na żadnym innym rajdzie. Specjalnie założyliśmy zwykłe opony zimowe, aby móc polatać slajdami i pokręcić dla was beczkę. Patrząc po reakcjach, wszystkim bardzo się podobało i o to właśnie nam chodziło. Jeszcze raz wielki ukłon i podziękowania dla wszystkich za cały sezon!kierowca ORLEN Team.

JAKUB WRÓBEL: - Było chyba tak, jak sobie zaplanowaliśmy sobie przed startem rajdu. A po Kryterium Karowa otrzymaliśmy tyle fajnych wiadomości od naszych znajomych, kibiców, że czujemy się naprawdę spełnieni. Cieszymy, że rozgrzaliśmy was latając Subaru bokami. W końcu Rajd Barbórka to prawdziwe święto motorsportu w Polsce.

KAJETAN KAJETANOWICZ: - Tylko raz w roku mam okazję startować w Polsce przed tak wieloma kibicami i bardzo cieszę się, że tutaj jesteśmy. Satysfakcji dodaje fakt, że przed naszymi fanami udało się wygrać i to nie tylko Rajd Barbórka, ale i po raz dziewiąty Kryterium Asów na ulicy Karowej. Wszystkie odcinki specjalne w ten weekend padły naszym łupem i nie ukrywam, że jest to dla mnie powód do dumy, ale też trochę mi ulżyło. Wiele czasu i pracy kosztowały nas przygotowania do tego rajdu i dlatego jestem zadowolony, że naszym kibicom potrafiliśmy dać tyle pozytywnych emocji. Dziękuję chłopakom z RaceSeven, którzy wkładali w nasze starty bardzo dużo serca. To był długi i wymagający sezon, wszyscy w zespole LOTOS Rally Team zasłużyliśmy na krótki odpoczynek.

ARKADIUSZ BAŁDYGA: - Pomimo pochmurnej soboty był to dla nas fantastyczny dzień, który w całości spędziliśmy z uśmiechem na twarzach. To nasza pierwsza Barbórka bez żadnych problemów technicznych. Popełniliśmy tylko jeden błąd na pierwszym Słomczynie. Zbyt ambitnie najechaliśmy na hopę, w efekcie czego nie dohamowaliśmy się do kolejnego, lewego zakrętu i wylecieliśmy w opony. Uciekło parę sekund, ale nie miało to większego znaczenia w wynikach. Największą frajdę mieliśmy z jazdy na Służewcu, bardzo nam się podobał ten odcinek. Na Bemowie zaskoczyła nas ilość błota na łączniku szutrowym, po wyjeździe z watersplasha było niesamowicie ślisko. Zajęliśmy miejsce zgodne z naszymi możliwościami. Jesteśmy zadowoleni i możemy powiedzieć do zobaczenia za rok!

KATARZYNA BAŁDYGA: - Atmosfera w samochodzie przez cały rajd była wspaniała. To było dla nas podwójne święto – pierwsze to oczywiście Barbórka sama w sobie, nazywana świętem motorsportu w Polsce. Druga to nasza dwudziesta rocznica zaręczyn. :) Bardzo się cieszę, że spędziliśmy ją w taki sposób. Arek przez cały rajd jechał swoje, moim zadaniem było tylko czytanie opisu. Świetnie się bawiliśmy i mam nadzieję, że za rok znów będę mogła zasiąść na prawym fotelu.

