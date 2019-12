Mówią po Rajdzie Barbórka

KAJETAN KAJETANOWICZ: - To niesamowite! Kolejny raz z rzędu wygrywamy Kryterium Asów i Rajd Barbórka. Mimo, że dopiero zakończyliśmy ten sezon to już myślę o kolejnych startach. W poniedziałek ruszamy z przygotowaniami do Mistrzostw Świata w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będziemy mogli znów realizować założone cele. W tym roku udało nam się wywalczyć drugie miejsce w Mistrzostwach Świata WRC2. Dziś wygrywamy Barbórkę i Karową, to fenomenalne uczucie! To kolejne, ósme trofeum z Kryterium Asów, które prawdopodobnie znowu będzie do wylicytowania w szczytnym celu, więc jeżeli chcecie je mieć, to nie szczędźcie pieniędzy. To dla nas też bardzo ważne rzeczy, jeżeli możemy pomagać kochając to, co robimy. To jest fantastyczne. Karową zadedykowałem synowi, który urodzi się w przyszłym roku. To dla mnie wielkie wydarzenie. Myślę, że dla każdego faceta. Teraz się cieszymy tym, co jest.

Maciej Lubiak, Anna Lubiak, Hyundai i20 R5 Photo by: Press Image

MACIEJ LUBIAK: - Gdybyśmy stale jeździli razem, to nie mielibyśmy wspólnego życia (śmiech). W Modlinie zaskoczył nas deszcz, ale jak widać po czasach dobrze się tam odnaleźliśmy. To był nasz pierwszy wspólny start z Anią i była to świetna zabawa, a niewątpliwym plusem jest też to, że nie skończyło się żadną kłótnią małżeńską. Będziemy chcieli zrobić z tego tradycję rodzinną i w kolejnych latach znowu pojedziemy razem Barbórkę, wykorzystując do tego różne ciekawe samochody. Jestem dumny z Ani, bo świetnie dała sobie radę, a bądźmy szczerzy – takie kręte i skomplikowane próby są wyzwaniem dla każdego, nawet doświadczonego pilota.

ANNA LUBIAK: - Fenomenalne przeżycie! Zero strachu, ponieważ wierzę w umiejętności mojego męża. To była sobota wypełniona ogromną frajdą i adrenaliną. Żeby zrozumieć miłość do rajdów, warto tego spróbować na własnej skórze. Jestem szczęśliwa, że dostałam taką szansę i dumna z tego jak Maciek mnie wspierał w moim debiucie na prawym fotelu jego rajdówki.

Kacper Wróblewski, Jacek Spentanty, Skoda Fabia R5 Photo by: Kaja Wróblewska

KACPER WRÓBLEWSKI: - Pech chciał, że przed naszym startem odcinek na Torze Modlin został wstrzymany. W efekcie wjechaliśmy w deszcz na oponach, które zdążyły zupełnie ostygnąć i na oesie okazało się, że kompletnie nie mamy przyczepności. Samochód bardzo mi się podoba, choć potwierdziło się to, co słyszałem już od innych kierowców – trzeba wypracować dobre ustawienia, żeby auto właściwie działało w danych warunkach. My przed rajdem nie spędziliśmy z tym samochodem tyle czasu, by sprawdzić wszystkie kombinacje oponiarskie i warianty ustawień. Niemniej jednak jestem zadowolony z wyboru rajdówki. Pojechaliśmy tym samochodem szybko i widowiskowo, czyli dokładnie tak, jak chciałem podziękować wszystkim, dzięki którym ten fantastyczny sezon doszedł do skutku.

Jarek Szeja, Marcin Szeja, Subaru Impreza Photo by: Press Image

JAREK SZEJA: - Takiego rajdu jeszcze nie jechałem. Z rywalizacji nie wyeliminował nas błąd czy awaria, lecz czysty pech. Trafić na auto rywala podczas wolnej jazdy w parku serwisowym – to naprawdę coś niebywałego. Ważniejsze jest jednak to, że w Rajdzie Barbórka zrealizowaliśmy nasze założenia. Długo nie siedziałem za kierownicą rajdówki, ale dzięki mocnej grupie partnerów ze Śląska, mogę wrócić do akcji. Cieszę się z tego, że w tak krótkim, ale trudnym sportowo rajdzie pokazaliśmy bardzo dobre tempo, plasujące nas wysoko wśród zawodników mających za sobą cały sezon regularnych startów. Chcieliśmy pokazać siebie i naszych sponsorów z dobrej strony i to się udało.

