Mówią po Rajdzie Litwy

HUBERT LASKOWSKI: - Zgodnie z obietnicą dałem z siebie wszystko i myślę, że kibice mogą być zadowoleni z moich rezultatów. Z każdym przejechanym kilometrem czuję się coraz pewniej, co pokazują uzyskiwane wyniki. Oczywiście była szansa na jeszcze lepszy rezultat, zwłaszcza wśród załóg aut z napędem na jedną oś. Wiem jednak, że nadal jestem bardzo młodym kierowcą i na walkę o ułamki sekund przyjdzie jeszcze czas. Czasami muszę odpuścić, by w przyszłości przerodziło się to w dwa kroki naprzód. Nie jest sztuką uzyskać świetny czas na jednej próbie, a na drugiej zakończyć rywalizację. Niemniej pokazałem, że prezentuję już pewien poziom i śmiało możemy walczyć o mistrzowskie tytuły w naszych klasach. Gdy porównaliśmy nasz start z pierwszą rundą, statystyki pokazują, że robię zdecydowane postępy, więc trzymajcie kciuki, by nic nie zatrzymało mojej kariery. Ja tradycyjnie postaram się dać z siebie wszystko.

ADAM JAROS: - Druga runda litewskiego czempionatu przyniosła nam kolejną porcję doświadczeń i przemyśleń, które na pewno zaprocentują w następnych rundach. Musimy pamiętać, że dla 15-letniego kierowcy każdy start to przede wszystkim nauka. Patrzymy długoterminowo, by w przyszłości odnosić jeszcze większe sukcesy.

