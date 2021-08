Mówią przed Louna-Eesti Ralli

HUBERT LASKOWSKI: - Za mną niezwykle intensywne wakacje. Od ostatniego startu nie było mowy o chwili wytchnienia i m.in. miałem okazję zaprezentować się podczas Pride of Cars w Janowie Podlaskim. Zaliczyłem również wakacyjny obóz sportowy, by moja kondycja w drugiej części sezonu była na najwyższym poziomie. Drugą część sezonu zaczynamy od niezwykle trudnego i ważnego rajdu w Estonii. Nie mogę się już doczekać, by wrócić za kierownicę Peugeota i walczyć o jak najlepsze rezultaty. Zwłaszcza że po dwóch pierwszych rajdach jesteśmy wiceliderami mistrzostw. Starałem się zebrać jak najwięcej informacji o trasie rajdu i wiem, że czeka mnie niezwykle wymagające zadanie. Wiele szczytów, hop, wąskich i szybkich partii sprawia, że zapoznanie będzie bardzo ważne. Wiem jednak, że na prawym fotelu mam bardzo doświadczonego pilota i nie martwię się o swoje notatki. Mocno skoncentrujemy się na opisie, by perfekcyjnie wykorzystać go podczas właściwej rywalizacji.

MICHAŁ KUŚNIERZ: - Przede mną i Hubertem kolejne trudne zadanie, ale w tym sezonie pokazaliśmy już, że potrafimy im sprostać. W tak młodym wieku Huberta oczywiście bardzo ważne jest zdobyte doświadczenie, ale o tym mówią nawet mistrzowie świata, więc nie powinno to dziwić. Chcemy jednak pokazać też, że jesteśmy szybką i niezawodną załogą, która potrafi walczyć w nieznanym sobie terenie. Jak zawsze damy z siebie sto procent i zobaczymy, jakie da to efekty.

informacja prasowa