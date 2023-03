Mówią przed „Memoriałem”

MIKOŁAJ MARCZYK: - Cieszę się mogąc ogłosić, że pod koniec tego miesiąca wystartujemy w 7. PLATINUM Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Pojawiliśmy się tam w ubiegłym roku i po wszystkim, czego tam doświadczyliśmy, stwierdziliśmy razem z Szymonem i całym zespołem, że i w tym roku nie może nas zabraknąć na trasach tej imprezy.To jest rajd wyjątkowy. Z jednej strony rywalizujemy, oczywiście, natomiast z drugiej w ten sposób chcemy uczcić pamięć tych dwóch wielkich legend. Robiłem wszystko, aby znów pojawić się na starcie tej imprezy i znów spotkać się w Wieliczce i okolicach z naszymi kibicami. Postaramy się cieszyć oczy kibiców naszą jazdą i jechać tak szybko, jak tylko potrafimy.

SZYMON GOSPODARCZYK: -Bardzo się cieszę, że znów wystartujemy w tej imprezie, mam bardzo miłe wspomnienia z PLATINUM Rajdem Memoriałem Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. W sezonie 2022 wygraliśmy tę imprezę z dosyć dużą przewagą. Poza tym, są to moje rodzinne tereny i zawsze zupełnie inaczej startuje się w takim miejscu. Startując w Memoriale chcemy uczcić pamięć naszych dwóch wielkich mistrzów. Poza tym, zawsze bardzo lubię tam przyjeżdżać, bo atmosfera jest wyjątkowa. To moment, w którym możemy spotkać się z naszymi kibicami na naszym terenie. A przecież takich sytuacji w ciągu całego roku nie ma zbyt wiele. Tym bardziej jest to wyjątkowy start.

WALDEMAR KLUZA: - Sezon 2023 przyniesie w naszym zespole dużo pozytywnych zmian, dlatego tym mocniej czekam na rywalizację w Wieliczce. Dzięki startom w kartingu, od kilku tygodni jesteśmy już na najwyższych obrotach, a Alan zapewnił nam już pierwsze podium. W ten weekend ponownie wystartuje na Torze Poznań, więc tata będzie miał podwójny stres. Myślami będę z nim, ale sam także mam ważne zadanie do wykonania, więc będę musiał opanować emocje. Przeżycia, jakie czekają na Memoriale zawsze będę traktował wyjątkowo, ponieważ to impreza jedyna w swoim rodzaju. Od debiutu w 2010 roku jestem dumny, że możemy mieć wkład w upamiętnienie Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza - dwóch wielkich legend motorsportu - jednocześnie walcząc przed własnymi kibicami. W zeszłym roku pogoda sprezentowała nam ekstremalne warunki, a sam wynik też pozostawił spory niedosyt. Razem z Adamem Gładyszem jedziemy mocno zmotywowani i głodni rywalizacji, żeby powalczyć o jeszcze lepszy rezultat. Mamy mocną grupę, więc szykuje się naprawdę ciekawy pojedynek. Damy z siebie wszystko, żeby zapewnić kibicom piękne sportowe widowisko. Liczę na tłumy widzów na odcinkach. Serdecznie zapraszamy do Wieliczki - do zobaczenia i trzymajcie kciuki za cały skład Kluza Racing Team!

GRZEGORZ KLUZA: - Weekend z Rajdem Memoriał coraz bliżej, więc emocje już są ogromne. Najwyższa pora zakończyć zimową przerwę i wrócić za kierownicę. Cieszę się, że będziemy mogli w tym roku stanąć na starcie w Renault Clio, które przygotowujemy do Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Tradycyjnie już nie obejdzie się bez stresów, ponieważ trafiliśmy na kilka niespodzianek, z którymi musimy się uporać, żeby przygotować samochód do rajdów. Czasu nie zostało zbyt wiele, ale ostro walczymy! Wystartuję po raz czwarty, więc plan to jak najlepiej wykorzystać całe doświadczenie, a przede wszystkim nie popełnić błędu. Liczę, że przed swoimi kibicami poprawię najlepszy wynik, ale przede wszystkim stawiam ogromną przyjemność z jazdy. Bardzo się cieszę, że wspólnie z Olą znów możemy tutaj być i uczcić pamięć dwóch wielkich zawodników.

więcej wkrótce...