Mówią przed Memoriałem

WALDEMAR KLUZA: - Mamy zaszczyt otwierać tegoroczną stawkę Rajdu Memoriał, a pierwszy numer startowy tym mocniej motywuje do walki o zwycięstwo. Silną grupę stanowią reprezentanci GSMP i jestem dumny, że wyścigowa rodzina w tak licznym gronie pojawi się by upamiętnić Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. W naszej klasie będziemy mieć razem z Adamem, dużo mocnych rywali z wyścigów górskich, więc zapowiada się ciekawe wyzwanie. Powtarzam to już kolejny raz, ale nie wyobrażam sobie, żeby Kluza Racing Team zabrakło w domowej imprezie. Jak zawsze, czuje wyjątkowe emocje przed tym startem, w tym roku podkręcone debiutem, jaki na mnie czeka w samochodzie Rally2. Mam nadzieję, że naszym kibicom spodoba się niespodzianka, jakim jest Hyundai i20 N Rally2 – konstrukcja z najwyższej półki. Dla mnie dużo nowości, ale na testach już poczułem dreszczyk emocji i ile wrażeń z jazdy daje ten samochód. To będzie wyzwanie, ale myślę, że z każdym kilometrem frajda będzie jeszcze większa. Plan jest jeden – ja i Adam celujemy w zwycięstwo, ale chcemy swoją jazdą przekazać Wam jak najwięcej emocji. Memoriał to impreza, w której sam udział jest wielkim wyróżnieniem, więc serdecznie wszystkich zapraszam na ten weekend do Wieliczki. Dziękuje naszym partnerom za wsparcie, a zespołowi za całą pracę z przygotowaniami. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia na odcinkach.

Grzegorz Kluza, Aleksandra Przybyłek, Ford Fiesta Rally4 Autor zdjęcia: Press Image

GRZEGORZ KLUZA: - Na piąty start w Memoriale mocno podnieśliśmy sobie poprzeczkę, ale gdzie realizować marzenia, jeśli nie przed przyjaciółmi i swoimi kibicami. Od dawna chodziła mi po głowie myśl, żeby spróbować swoich sił za kierownicą „ośki” kategorii Rally4 i wspólnie z Kostka Serwis Motorsport, w ten weekend, zrealizujemy plan. Cieszę się, że będę mógł liczyć na wparcie Oli, która niezmiennie poprowadzi mnie przez odcinki Rajdu Memoriał. Nasza współpraca bardzo dobrze się układa, więc w tym roku musi być jeszcze lepiej. Po testach Fiesty, jestem pod dużym wrażeniem możliwości tego samochodu i już wiem, że to będzie ciekawy weekend. Zobaczymy, jaką niespodziankę zgotuje nam pogoda, ale niezależnie od warunków, głód jazdy i rywalizacji jest ogromny. Czas najwyższy wracać za kierownicę i powalczyć o dobry wynik. W harmonogramie znalazły się wszystkie najlepsze trasy i mocne punkty Rajdu Memoriał, więc potrzebujemy jeszcze tylko tłumów kibiców. Wierzę, że wielicka widownia nie zawiedzie i czeka nas piękne święto motoryzacji. Zapraszam na Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza - oddajmy wspólnie hołd dwóm ikonom motorsportu.

Radosław Ćwięczek, Rafał Ćwięczek, Skoda Fabia Rally2 evo Autor zdjęcia: Press Image

RADEK ĆWIĘCZEK: - Będzie to dla mnie weekend marzeń i jednocześnie największe moje wyzwanie w całej mojej moto - karierze. Pomysł wspólnego startu za kierownicami samochodów Rally 2 narodził się równo rok temu, kiedy razem z Mateuszem siedzieliśmy wieczorem po sobotnim etapie Memoriału. I tak krok po kroku, wkładając w to mnóstwo pracy, dopięliśmy swego, za co bardzo chcę podziękować Mateuszowi i wszystkim, którzy są zaangażowani w ten projekt! Przy okazji mogliśmy sprawić trochę przyjemności innym, o czym powie Mateusz. Te 39 km to będzie spełnienie marzeń! Chcę sobie i innym dać dużo frajdy startując takim samochodem. Cały rajd jest bardzo kompaktowy i kultowy, i myślę, że po prostu trzeba tu być! W zeszłym tygodniu zrobiliśmy Skodą na testach troszkę kilometrów i auto daje niesamowite odczucia dla kierowcy, aż nie chciało się z niego wysiadać... Teraz czekamy na odcinki specjalne. Zapraszamy wszystkich do Wieliczki, trzymajcie za nas kciuki !

Mateusz Gołek, Michał Jurgała, Skoda Fabia Rally2 evo Autor zdjęcia: Press Image

MATEUSZ GOŁEK: - Po raz dziewiąty stanę na starcie rajdu w Wieliczce jako zawodnik. Będzie to dla mnie spełnienie jednego z moich motoryzacyjnych marzeń - czyli start w samochodzie klasy Rally 2. Nie ukrywam, że razem z Radkiem poświęciliśmy mnóstwo czasu i energii, żeby pospinać budżet i wystartować dwoma Skodami Fabia Rally2 EVO. Nie nastawiam się absolutnie na jakiś konkretny wynik - zamierzam przejechać wszystkie odcinki Memoriału z bananem na twarzy, nie patrząc w tabele wyników :) Taki jest cel tego startu. Cieszy mnie też fakt, że w ramach testów mogliśmy zaprosić dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Kętach. Dzieciaki na pewno zapamiętają ten dzień na długo bo wszystkie wyjeżdżały z uśmiechem na twarzy. Nasz start pokazuje, że warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia… Jeszcze rok temu wrzucałem na Prima Aprilis fotkę jak siedzę w środku Skody Fabii Rally2 z podpisem, że samochód na nowy sezon już wybrany... Rok później mam za sobą 35 km testowych w takim samochodzie i szykuje się do startu w Orlen Oil 8 Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza... Warto marzyć i spełniać te marzenia!

Rafał Kręcioch, MIchał Drewniak, Ford Fiesta R5 Autor zdjęcia: Press Image

RAFAŁ KRĘCIOCH: - Jak co roku, planowaliśmy start w Memoriale, tradycyjnie samochodem 2WD. Stało się jednak inaczej, a siłą napędową całego projektu był Mateusz Feruga – za co już teraz bardzo mu dziękuje. Emocje już są ogromne, a to najważniejsze dopiero przed nami. Marzenie o starcie w samochodzie R5 miałem od bardzo dawna, ale jego realizacja musiała sporo poczekać. Teraz to odpowiedni moment i chyba najlepszy sposób, żeby świętować jubileusz – zwłaszcza w Wieliczce i Memoriale. To już 20 lat od debiutu w rajdach, w Rajdzie Krakowskim z bazą właśnie w Łapanowie. Sam nie wiem, kiedy to minęło, ale nie byłoby wszystkiego, gdyby nie fascynacja tym, jak świetnymi kierowcami byli Janusz Kulig i Marian Bublewicz. Od obserwowania mistrzów zaczęła się moja pasja i trwa dwie dekady, do dziś Cieszę się, że wszystko udało się dopiąć i znów mam szansę tu wystartować, bo dzięki tej imprezie możemy uczcić ich pamięć. Jesteśmy po krótkich testach i to był mój pierwszy kontakt z magiczną grupą R5. Fiesta to auto w starszej specyfikacji, ale swoimi możliwościami robi ogromne wrażenie. Jeździliśmy po mokrej nawierzchni, a samochód i tak był bardzo przyjazdy. Lekkość i łatwość prowadzenia Fiesty R5 była dla mnie aż zaskakująca – jakie możliwości daje kierowcy ten samochód. Dopiero się z nią poznaje, a myślę, że z każdym kilometrem będzie lepiej. Razem z Marcinem mamy wiele radości już teraz, a mam nadzieję że swoją jazdą przekażemy te emocje kibicom. Będzie z nami wielu naszych przyjaciół. Nastawiamy się na naukę i nowe doświadczenia, których już nie możemy się doczekać. Czekamy z niecierpliwością i do zobaczenia w Wieliczce.

MARCIN DREWANIAK: - Wydawało mi się, że będzie ciężko przebić poziom wrażeń z minionego sezonu, a tu zaczynamy razem z Rafałem tak mocnym akcentem – w przepięknym egzemplarzu Forda Fiesta R5. Tu rozpocząłem swoją rajdową przygodę, debiutując na fotelu pilota właśnie z Rafałem. Dzięki współpracy ze świetnymi kierowcami, od 2017 roku co roku miałem zaszczyt w Wieliczce stawać na podium. Teraz to będzie mój siódmy Rajd Memoriał. Cieszę się, że znów pojedziemy razem, ponieważ obaj w ten weekend zrealizujemy rajdowe marzenie. Będziemy świętować jubileusz Rafała, ale przede wszystkim uczcimy pamięć legend sportu i naszych największych idolów, których już niestety nie ma wśród nas.

informacja prasowa