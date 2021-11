Mówią przed Rajdem Barbórka

GRZEGORZ BONDER: - Nie możemy się już doczekać tego startu. To wyjątkowa impreza z dużą ilością kibiców, prawdziwych fanów sportów motorowych, duża oprawą medialną i spektakularnym wydarzeniem jakim jest Kryterium Asów na ulicy Karowej. To duże wyróżnienie i niezapomniane emocje, aby tam się właśnie znaleźć i przejechać po zabytkowym wiadukcie Markiewicza w pełnym świetle jupiterów. Zrobimy wszystko, aby nie zawieść i cieszyć kibiców szybkim przejazdem po ulicy Karowej.

BARTOSZ GRYGOROWICZ i DAWID BARAŃSKI: - Starty rajdówką przez wielkie „R” to coś do czego zawsze dążyliśmy. Co prawda samochód nie jest szczególnie mocny jak na standardy „Barbórkowe” (340KM), jego napęd i ustawienie szper pozostaje w specyfikacji szutrowej to i tak jest to spełnienie naszych marzeń, będziemy się cieszyć każdym przejechanym metrem. Dodatkowym bodźcem, który sprawia, że czujemy się jak mali chłopcy wpuszczeni do sklepu z najfajniejszymi zabawkami jest fakt, że przygotowaniem samochodu i jego obsługą techniczną podczas zawodów zajmie się Hołowczyc Racing. To duża nobilitacja dla nas móc być częścią profesjonalnego i utytułowanego zespołu z naszego rodzinnego miasta. Założeniem jest pojechać na miarę naszych możliwości a porównanie tempa nowicjuszy do krajowej czołówki będzie dobrą lekcją, z której będziemy chcieli wyciągnąć jak najwięcej. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować naszym partnerom, którzy umożliwiają nam ten start. To kolejne bardzo przyjemne uczucie związane z rajdowym weekendem w Warszawie, gdy ktoś obdarza Cię zaufaniem i ma ochotę promować się poprzez Twoją ukochaną dyscyplinę sportu. Stokrotne dzięki!

