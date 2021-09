Mówią przed Rajdem Elektreny

HUBERT LASKOWSKI: - Na razie nie myślę o mistrzowskich tytułach. Wiem na jakim etapie mojej kariery jestem i co jest dla mnie najważniejsze. Rajd Elektreny stanowi kolejny krok w moim rozwoju i mam nadzieję, że wywiozę z niego jak najwięcej cennych informacji. Oczywiście dobre wyniki zawsze jeszcze mocniej motywują do ciężkiej pracy, więc jak zawsze dam z siebie wszystko, by również liczby pokazały na co mnie stać. Od dziecka jestem związany z motorsportem. Rodzice śmieją się, że szybciej nauczyłem się jeździć autem niż chodzić. Karting był dla mnie ogromną szkołą motorsportu, a miejskie próby pokazują, że te lekcje nie poszły na marne. Wielu lekceważy takie odcinki, mówiąc, że to dopiero rozgrzewka. Mój ostatni start w Estonii pokazał jednak, że wyniki nawet tych krótkich prób mogą przesądzić o losach podium. Do każdego odcinka podchodzę z takim samym zaangażowaniem i koncentracją, bym na mecie mógł powiedzieć, że na obecną chwilę zrobiłem wszystko.

ADAM JAROS: - Czeka mnie kolejny rajdowy weekend z Hubertem i tak jak zaczęliśmy sezon od oesowego triumfu w naszej klasie, tak samo liczę na to, że Hubert w perfekcyjny sposób zaprezentuje swoją technikę na miejskich próbach. Oczywiście po sprinterskim starcie rywalizacji równie dobrze będziemy chcieli pokazać się na kolejnych odcinkach. Cała impreza zapowiada się niezwykle interesująco. Pewne jest, że damy z siebie wszystko, by kibice po rajdzie mogli powiedzieć, że wykonaliśmy dobrą robotę.

