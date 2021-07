Mówią przed Rajdem Litwy

HUBERT LASKOWSKI: - Po Rajdzie Lipawy nie zwalniamy tempa i już w ten weekend powalczymy na trasach Rajdu Litwy. Dzięki możliwości porównania się z europejską czołówką, wiem, gdzie tracę czas i co mogę poprawić w swojej jeździe. Postaram się zastosować to w najbliższy weekend. Mam nadzieję, że da to oczekiwane rezultaty. Z pewnością dam z siebie wszystko, co na obecną chwilę potrafię i jestem przekonany, że spodoba się to kibicom – mówił Hubert Laskowski.

ADAM JAROS: - Nasz kolejny start zapowiada się niezwykle interesująco. Podobnie jak na inaugurację sezonu na Litwie Hubert ma za sobą bardzo intensywny weekend i przejechane sporo kilometrów. Oznacza to jedno, już od pierwszego odcinka specjalnego będziemy mogli pokazać nasz potencjał. Celem nadrzędnym oczywiście jest meta, ale wiem, że Hubert ponownie da również radość swoim kibicom.

informacja prasowa