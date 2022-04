Mówią przed Rajdem Valasska

FILIP PINDEL: - Przed nami pierwszy rajd w tym sezonie, nowy cykl, nowy samochód i duże wyzwanie, jakie czeka na odcinkach 40. Kowax Valašská Rally ValMez. Wiem, jak trudne to zadanie, ale staram się podejść do wszystkiego z zimną głową. Mamy jasno wytyczony cel, by wyciągnąć jak najwięcej nauki i doświadczenia na dalszą część sezonu. Odcinki są bardzo wymagające, a gospodarze naprawdę mocni na domowych trasach. Cieszę się, że będę mógł podjąć to wyzwanie, ponieważ dla nas to ważny krok do przodu. Nadal jednak jeden z wielu etapów, więc będziemy tą drogę pokonywać konsekwentnie. Pojedziemy swoim tempem, dlatego, że w ten weekend najważniejsza jest nauka i osiągnięcie mety. Rajd Valasska to jedna z rund najbliżej położonych przy naszej granicy, więc liczę na wsparcie kibiców z Polski, którzy równie mocno doceniają atmosferę czeskich rajdów. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia!

KRZYSZTOF PIETRUSZKA: - Już nie mogę doczekać się pierwszej tegorocznej próby. Po trzech latach przerwy wracam na czeskie trasy, a zawsze doskonale się tutaj czułem, więc radość jest tym większa. Wspólnie z Filipem rozpoczynamy drugi wspólny sezon, stajemy na linii startu z dużymi nadziejami. Czeka nas bardzo dużo pracy, ale dzięki zespołowi i partnerom otrzymaliśmy ogromną szansę, by się rozwijać. Chcemy to jak najlepiej wykorzystać. Lista zgłoszeń w naszej klasie i w całej stawce, jest naprawdę imponująca. To już teraz podnosi poziom adrenaliny, ale przede wszystkim będziemy się trzymać swoich celów. Chcemy pojechać szybko, ale mądrze i bezpiecznie. Na tym etapie najważniejsze są przejechane kilometry i nauka specyfiki pięknych, ale piekielnie trudnych czeskich rajdów.

MIKOŁAJ MARCZYK: - W najbliższy weekend wystartujemy w Rajdzie Valasski. Jest to pierwsza runda mistrzostw Czech i druga runda mistrzostw Słowacji. To dla nas ostatni etap przygotowań do najważniejszej imprezy na początku sezonu, czyli Rajdu Chorwacji, który będzie stanowił nasz debiut w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC. Jesteśmy niedaleko polskiej granicy. Na pewno na trasach pojawi się wielu naszych kibiców, z czego bardzo się cieszymy. Prognozy pogody wskazują na to, że warunki będą niezwykle wymagające. Prawdopodobnie będziemy ścigać się w deszczu, po mokrym asfalcie. To będzie na pewno wspaniałe przygotowanie przed sezonem. Cel jest taki, aby nabrać odpowiedniego wyczucia samochodu i jak najlepiej ustawić samochód przed Rajdem Chorwacji.

informacja prasowa

Polecane video: