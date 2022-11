Nadchodzi Toyota GR Yaris Rally2

Japońska marka od ponad roku pracuje nad Toyotą GR Yaris Rally2, chcąc w przyszłości stworzyć swój program kliencki.

To właśnie kategoria WRC 2 jest dedykowana dla załóg dysponujących autami Rally2.

Jest to również najwyższa klasa w Rajdowych Mistrzostwach Europy, jak i w wielu krajowych czempionatach.

Prezentując GR Yarisa Rally2, Toyota dołącza do takich marek jak Hyundai, Ford, Skoda, Citroen i Volkswagen, których auta w tej specyfikacji można oglądać na odcinkach specjalnych.

Nowa rajdówka, w rękach Juhy Kankkunena, została zaprezentowana na superoesie Okazaki City zamykającym drugi etap Rajdu Japonii, finałowej rundy tegorocznych mistrzostw świata.

Samochód w przyszłym roku zostanie poddany intensywnym testom rozwojowym. Na razie nie wiadomo, kiedy trafi do sprzedaży.

- To bardzo ekscytujące. Wspaniale, że Toyota spogląda na program kliencki. Auto będzie testowane w nadchodzącym roku i miejmy nadzieję, że w przyszłości znajdzie nabywców - powiedział szef TGR WRT, Jari-Matti Latvala.

- Uważam, że dysponujemy dobrym samochodem bazowym w oparciu o GR Yarisa. Jestem przekonany, że stworzymy niezłą rajdówkę - dodał. - W obecnych czasach Rally1 jest niezwykle drogą maszyną i wielu zawodników nie może sobie na to pozwolić. Natomiast Rally2 jest przystępne cenowo i stanowi dobrą opcję dla młodszych kierowców. To klasa, w której chcesz pokazać swój potencjał, aby potem awansować do Rally1, dlatego tak ważna jest ta kategoria.

Przy okazji Toyota zaprezentowała ponownie GR Yarisa napędzanego wodorem, prowadzonego tym razem przez Tommiego Makinena.

Video: Rajd Japonii 2022 - WRC 2 - Etap 2