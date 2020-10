Dla załogi koreańskiego producenta było to przetarcie przed Ypres Rally Belgium, siódmą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata, która odbędzie się w dniach 19-22 listopada.

To był dla nich pierwszy start w Hyundaiu i20 Coupe WRC na nawierzchni asfaltowej. Wygrali rajd, ale nie była to łatwa przeprawa. Doświadczyli do czego jest zdolna belgijska pogoda o tej porze roku.

- To były jedne z najgorszych warunków, w jakich jeździłem - powiedział Breen dla serwisu DirtFish. - Było wręcz strasznie. Na całej trasie mieliśmy aquaplaning. Na prostej o długości 600 metrów mogliśmy jechać maksymalnie na czwartym biegu. Samochód ślizgał się po całej drodze.

- Na pierwszą pętlę założyliśmy slicki - dodał. - To była katastrofa. Fajnie byłoby mieć chociaż na jednej pętli suche warunki, aby poczuć trasę. Nie mieliśmy bowiem shakedownu, testów itp. Po rampie startowej od razu ruszyłem na pierwszy oes.

- Jechałem jako pierwszy. Przez większość dnia niewiele można było odczytać z tych dróg. Deszcz był tak mocny, że nieustannie zmywał nawierzchnię. W takich okolicznościach nie było brudu, za to mieliśmy kałuże oraz aquaplaning. Kiedy zaczęło przesychać, trasa zrobiła się brudniejsza, co było z kolei dobre. Nie zrozumcie mnie źle, to był ciężki rajd, ale bardzo przydatny, aby poczuć samochód w warunkach, jakie możemy spotkać w trakcie Ypres. Zmieniliśmy dużo w samochodzie, sporo pracowaliśmy nad ustawieniami.

Hyundai Motorsport w listopadowej rundzie WRC wystawi skład: Ott Tanak/Martin Jarveoja, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Craig Breen/Paul Nagle.

- Wiele nauczyliśmy się podczas tego rajdu - dodał dla stacji RTBF. - To pierwszy raz, kiedy w mistrzostwach świata spotkamy się z imprezą o takiej charakterystyce i takich warunkach. Dlatego cieszę się, że tu przyjechałem, bo da mi to pewną przewagę nad rywalami. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tak trudnej pogody. W każdym razie zespół wiele się dowiedział, dzięki czemu Hyundai będzie mógł działać we właściwym kierunku przed powrotem do Belgii pod koniec listopada.

