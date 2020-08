Neuville szybszy od Tänaka

Po 9 asfaltowych oesach czterokrotni wicemistrzowie świata wyprzedzili o 22,4 sekundy urzędujących mistrzów, Otta Tänaka i Martina Järveoję. Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais zaliczający drugi start Hyundaiem WRC, stracili do zwycięzców 55,5 sekundy.

Neuville oddał Tänakowi tylko jeden odcinek - Lovera 1. Na pozostałych próbach Estończyk uzyskał drugi czas. Loubet każdorazowo uzupełniał czołową trójkę.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni - powiedział Thierry Neuville na mecie OS9. - To był udany rajd. Spisaliśmy się dobrze za wyjątkiem ostatniej pętli. Hyundai to świetny zespół, z wielką motywacją aż do końca sezonu.

- To był ważny rajd - mówił Ott Tänak. - Liczy się każdy przejechany kilometr. Dzisiaj wiele się nauczyliśmy.

- Jest bardzo dobrze - ocenił Pierre-Louis Loubet. - Wstyd mi z powodu obrotu na pierwszej pętli. Straciliśmy kilka sekund, ale w sumie jesteśmy zadowoleni.

W 14 edycji Rally di Alba triumfowali Craig Breen i Paul Nagle. Irlandczycy jadący Hyundaiem obsługiwanym przez BRC Racing Team, wygrali pięć oesów i pokonali o 8,7 sekundy Jariego Huttunena i Mikko Lukkę z Hyundai Poland Racing.

Finowie przygotowujący się do Rajdu Rzeszowskiego, odnieśli jeden oesowy sukces. Na Niella - Bossolaco 1 zajęli 10 miejsce (+5,3), informując na mecie, że wszystko jest OK i za mocno nie cisną.

Dani Sordo i Carlos del Barrio, również z BRC Racing Team, uzyskali jeden trzeci czas, cztery czwarte i cztery piąte.

- To był wspaniały weekend - uznał Craig Breen. - Świetnie się bawiliśmy. Mieliśmy fajny pojedynek z Jarim. Cieszymy się ze zwycięstwa! Mamy za sobą dwa doskonałe weekendy.

- Jestem zadowolony - komentował Jari Hutunen. - Samochód dobrze pracował i nie popełniliśmy żadnych błędów.

- Rajd bardzo mi się podobał - stwierdził Dani Sordo. - Musiałem przystosować się do samochodu R5, ale ogólnie było dobrze.

14. RALLY DI ALBA

1. Craig Breen/Paul Nagle (IRL) Hyundai i20 R5 1:01.32,5

2. Jari Huttunen/Mikko Lukka (FIN) Hyundai i20 R5 +8,7

3. Dani Sordo/Carlos del Barrio (E) Hyundai i20 R5 +23,5

4. Luca Rossetti/Manuel Fenoli (I) Hyundai i20 R5 +26,5

5. Anthony Fotia/Didier Sirugue (F) Volkswagen Polo GTI R5 +32,2

6. Corrado Fontana/Nicola Arena (I) Hyundai i20 WRC +39,3

7. Simone Miele/Roberto Mometti (I) Citroën DS3 WRC +48,0

8. Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (N/S) Hyundai i20 R5 +55,2

9. Grégoire Munster/Louis Louka (L/B) Hyundai i20 R5 +1.00,8

10. Elwis Chentre/Fulvio Florean (I) Skoda Fabia R5 +1.04,2

WRC+

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (B) Hyundai i20 Coupe WRC 58.41,8

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST) Hyundai i20 Coupe WRC +22,4

3. Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (F) Hyundai i20 Coupe WRC +55,5

4. Luca Pedersoli/Anna Tomasi (I) Hyundai i20 Coupe WRC +2.20,7

5. Manuel Villa/Daniele Michi (I) Ford Fiesta WRC +4.36,3

6. Massimo Pedretti/Emanuele Baldaccini (I) Ford Fiesta WRC +5.25,7