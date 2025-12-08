Niespodzianka Rzeźnika

Tegoroczna edycja kultowych zawodów odbędzie się 13 grudnia, a dzień wcześniej zaplanowano m.in. odcinek testowy.

Na starcie w Warszawie staną rywalizujący w cyklu Rajdowych Mistrzostw Europy 19-letni Rzeźnik i Kozdroń, którzy tym razem zmienią Forda Fiestę Rally3 na Skodę Fabię RS Rally2.

- Jestem bardzo podekscytowany Barbórką i jazdą nowym samochodem, do którego nie miałem dotąd okazji wsiąść, ani go testować. To będą moje pierwsze kilometry w Rally2, a zarazem spełnienie marzeń i naprawdę wielki krok, którego nie mogę się już doczekać - powiedział Rzeźnik.

Adrian Rzeźnik

- Planujemy jechać swoim tempem, bo Barbórka to krótki rajd, ale bardzo podchwytliwy - jest wąsko, dużo krawężników, więc trzeba być czujnym. Na pewno przy trasie będzie wielu kibiców i cała rodzina, która będzie mnie wspierać. Czekają nas wielkie emocje - zakończył.

- Rajd Barbórka zawsze jest świetną okazją do zakończenia sezonu. Ten nie układał się zbytnio po naszej myśli, ale jego finał zapowiada się wyjątkowo, gdyż razem z Adrianem wsiadamy do samochodu kategorii Rally2. Jestem bardzo ciekaw, jak szybko ten młody kierowca odnajdzie się w nowym „biurze” i coś mi podpowiada, że nie potrwa to długo. Liczymy na doping przy oesach - trzymajcie kciuki i do zobaczenia już za kilka dni - dodał Kozdroń.

Avia Unimot 63. Rajd Barbórka zostanie rozegrany na łącznie 8 odcinkach specjalnych o łącznej długości 42 kilometrów. Rywalizację otworzy Tor Modlin z widowiskową hopą, następnie załogi będą się ścigać u stóp Twierdzy Modlin, na terenach wokół Polfy Tarchomin oraz na Autodromie Bemowo, gdzie zaplanowano także serwis.

Każdy z odcinków specjalnych będzie pokonywany dwukrotnie, a po ośmiu próbach poznamy uczestników Kryterium Asów na ulicy Karowej - stanowiącego oddzielną klasyfikację, a przy tym wielki finał rajdowego sezonu.

Adrian Rzeźnik, Kamil Kozdroń, Skoda Fabia RS Rally2