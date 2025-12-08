Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Rajdy

Niespodzianka Rzeźnika

Rajd Barbórka, rozgrywany od ponad 60 lat i słynący z Kryterium Asów na ulicy Karowej, to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Warszawie. W tym roku na starcie staną również Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń,

Piotr Furman
Opublikowano:
Adrian Rzeźnik, Kamil Kozdroń, Skoda Fabia RS Rally2

Adrian Rzeźnik, Kamil Kozdroń, Skoda Fabia RS Rally2

Tegoroczna edycja kultowych zawodów odbędzie się 13 grudnia, a dzień wcześniej zaplanowano m.in. odcinek testowy. 

Na starcie w Warszawie staną rywalizujący w cyklu Rajdowych Mistrzostw Europy 19-letni Rzeźnik i  Kozdroń, którzy tym razem zmienią Forda Fiestę Rally3 na Skodę Fabię RS Rally2.

- Jestem bardzo podekscytowany Barbórką i jazdą nowym samochodem, do którego nie miałem dotąd okazji wsiąść, ani go testować. To będą moje pierwsze kilometry w Rally2, a zarazem spełnienie marzeń i naprawdę wielki krok, którego nie mogę się już doczekać - powiedział Rzeźnik.

Adrian Rzeźnik

Adrian Rzeźnik

- Planujemy jechać swoim tempem, bo Barbórka to krótki rajd, ale bardzo podchwytliwy - jest wąsko, dużo krawężników, więc trzeba być czujnym. Na pewno przy trasie będzie wielu kibiców i cała rodzina, która będzie mnie wspierać. Czekają nas wielkie emocje - zakończył.

- Rajd Barbórka zawsze jest świetną okazją do zakończenia sezonu. Ten nie układał się zbytnio po naszej myśli, ale jego finał zapowiada się wyjątkowo, gdyż razem z Adrianem wsiadamy do samochodu kategorii Rally2. Jestem bardzo ciekaw, jak szybko ten młody kierowca odnajdzie się w nowym „biurze” i coś mi podpowiada, że nie potrwa to długo. Liczymy na doping przy oesach - trzymajcie kciuki i do zobaczenia już za kilka dni - dodał Kozdroń.

Czytaj również:

Avia Unimot 63. Rajd Barbórka zostanie rozegrany na łącznie 8 odcinkach specjalnych o łącznej długości 42 kilometrów. Rywalizację otworzy Tor Modlin z widowiskową hopą, następnie załogi będą się ścigać u stóp Twierdzy Modlin, na terenach wokół Polfy Tarchomin oraz na Autodromie Bemowo, gdzie zaplanowano także serwis.

Każdy z odcinków specjalnych będzie pokonywany dwukrotnie, a po ośmiu próbach poznamy uczestników Kryterium Asów na ulicy Karowej - stanowiącego oddzielną klasyfikację, a przy tym wielki finał rajdowego sezonu.

Adrian Rzeźnik, Kamil Kozdroń, Skoda Fabia RS Rally2

Adrian Rzeźnik, Kamil Kozdroń, Skoda Fabia RS Rally2

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Znów Fourmaux

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Piotr Furman
Ulica Lando Norrisa

Ulica Lando Norrisa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Ulica Lando Norrisa
Rosberg prosi Hamiltona

Rosberg prosi Hamiltona

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Rosberg prosi Hamiltona
Mistrzowska taktyka

Mistrzowska taktyka

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Mistrzowska taktyka

Najnowsze wiadomości

(Moto)Wizja Tygodnia – 8-15 grudnia

(Moto)Wizja Tygodnia – 8-15 grudnia

Inne
inne Inne
(Moto)Wizja Tygodnia – 8-15 grudnia
Ulica Lando Norrisa

Ulica Lando Norrisa

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Abu Zabi
Ulica Lando Norrisa
Rosberg prosi Hamiltona

Rosberg prosi Hamiltona

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Abu Zabi
Rosberg prosi Hamiltona
Niespodzianka Rzeźnika

Niespodzianka Rzeźnika

Rajdy
Misc Rajdy
Niespodzianka Rzeźnika

Prime

Poznaj pakiet premium
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai postawił aż na pięciu

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu
Hyundai modernizuje

Hyundai modernizuje

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry