Nowa Zelandia odwołuje sezon rajdowy

Już wcześniej rundy mistrzostw w Otago i Whangarei przełożono na inne terminy, właśnie z powodu wirusa i narzuconych przez rząd obostrzeń dotyczących izolacji społecznej, podczas gdy organizacja kolejnych rund również stała pod dużym znakiem zapytania.

Długi okres czasu potrzebny na przygotowanie zawodów, w połączeniu z potrzebą oszczędności finansowych, ze względu na wpływ Covid-19 na gospodarkę oznacza, że nie można mieć pewności co do ilości chętnych udziału w rajdach.

Po intensywnych dyskusjach podjęto decyzję o odroczeniu Brian Green Property Group New Zealand Rally Championship, aby lepiej przygotować się na 2021 rok.

Sponsor tytularny cyklu Brian Green Property zapowiedział chęć dalszego wspierania mistrzostw w 2021 roku.

- To była naprawdę trudna decyzja, ale wiemy, że jest ona najlepsza dla długoterminowego zdrowia naszego sportu - powiedziała koordynatorka NZRC, Blair Bartels. - Uwielbiamy rajdy samochodowe; jest to coś, co jest dla nas wielką pasją i naprawdę ciężko jest przekazać, że w tym roku będzie ich mniej, ale musimy być pragmatyczni w tych bezprecedensowych czasach.

- Skutki gospodarcze będą znaczące i nie jest rozsądne, aby myśleć, że liczby zgłoszeń będą w tym sezonie wystarczająco dobre, aby rajdy mogły odbywać się poziomie mistrzostw krajowych, zwłaszcza, że tak wielu naszych zawodników to właściciele małych firm - dodała.

- Nadal będą organizowane zawody klubowe i może pojawić się apetyt na kilka jednorazowych rajdów, a to otwiera pewne ekscytujące możliwości - zakończyła.