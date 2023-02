Nowe narzędzie Verstappena

Były kierowca Formuły 1, uczestnik 107 grand prix i ojciec Maxa - aktualnego mistrza świata, w minionym roku zaliczył dziewięć rajdów, w tym rundę WRC - Ypres Rally Belgium. Holender korzystał z Citroena C3 Rally2, obsługiwanego przez DG Sport Competition.

W sezonie 2023 Verstappen pozostanie na odcinkach specjalnych. Zmieni jednak samochód, stawiając na Skodę Fabia RS Rally2. Pierwsze przymiarki do czeskiej konstrukcji odbyły się już w połowie stycznia. 50-latek nie krył wtedy zadowolenia i przyznał, że auto pewnie i łatwo się prowadzi.

To wystarczyło, by przekonać Verstappena i ten postanowił związać się ze stajnią Wevers Sport, która zajmie się obsługą Fabii RS Rally2. Na prawym fotelu zasiądzie Belg Renaud Jamoul, z którym Verstappen kończył rok 2022. Duet testował w tym tygodniu we francuskich Wogezach.

W programie na sezon 2023 widnieją przede wszystkim mistrzostwa Belgii. Nie zabraknie również startów w ojczystej Holandii. Sam Verstappen zapowiada także występy na szutrowej nawierzchni. W grę wchodzą imprezy we Francji i Hiszpanii.

Jos Verstappen i Renaud Jamoul rywalizację w belgijskim czempionacie rozpoczną już w przyszły weekend od Rally van Haspengouw.

Jos Verstappen, Renaud Jamoul, Skoda Fabia RS Rally2 Photo by: Wevers Sport