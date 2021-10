Rywalizacja w grudniowym klasyku rozpocznie się na terenie Autodromu Słomczyn, miejsca doskonale znanego przede wszystkim fanom rallycrossu, a od niedawna także kartingu. Rozbudowana infrastruktura obiektu idealnie nadaje się na przyjęcie stref serwisowych oraz publiczności.

Autodrom Słomczyn to obiekt położony na południe od Warszawy, niedaleko Grójca. Przez lata działalności zyskał miano jednego z najbardziej rozpoznawalnych punktów na motorsportowej mapie Polski. To właśnie tu, w sobotni poranek 4 grudnia, ruszą do walki załogi rywalizujące w tegorocznej edycji Rajdu Barbórka.

- Jak zwykle staramy się zaserwować kibicom i kierowcom coś nowego. Tym razem zaprosimy Was na Autodrom Słomczyn, który jest obiektem doskonale znanym wszystkim fanom sportów motorowych. Barbórka ciągle zmienia swoje oblicze, a po rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią chcemy wrócić ze zdwojoną siłą i zaskoczyć Was jeszcze mocniej - – powiedział dyrektor Rajdu Barbórka, Daniel Siemczuk.

Walka na odcinkach specjalnych nie będzie jedyną okazją do sprawdzenia swojej formy na wymagającej trasie w Słomczynie. Tydzień wcześniej, w weekend 27- 28 listopada, odbędą się tam jazdy testowe.

- Za nami kilka lat przygotowań od zakończenia przebudowy toru RallyCross w Słomczynie na wielofunkcyjny Autodrom Słomczyn. Celem było, aby obiekt cieszył wielu fanów motorsportu z rożnych dyscyplin, nie tylko profesjonalnym zabezpieczeniem i homologacją PZM, ale również estetyką. Wisienką na torcie sezonu 2021 będzie otwarcia Rajdu Barbórki. Mam nadzieję, że odcinek na Słomczynie da ogromną frajdę zawodnikom oraz emocje kibicom, a także na stałe wpisze się w harmonogram rajdu w kolejnych latach. Współpraca dwóch znamienitych klubów warszawskich AK Polski i AK Rzemieślnik w takim wydaniu na koniec trudnego sezonu 2021 daje pozytywne emocje na przyszłość pod trudnym okresie pandemicznym - dodaje Sebastian Kołakowski, Prezes Ak-Rzemieslnik.