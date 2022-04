Ostberg liczy na kolejny skalp

Ostberg nie obronił w zeszłym roku tytułu w WRC 2, a na ten sezon nie zdołał zapewnić sobie budżetu pozwalającego na walkę w światowym czempionacie. Pewny jest jedynie program w mistrzostwach Węgier, rozpoczęty od wygranej w Salgo Rally.

Norweg pojawił się gościnie w Meksyku na Rally of Nations Guanajuato i wraz z Johanem Johanssonem zdominował rywalizację, wygrywając trzynaście z piętnastu rozegranych odcinków. W pokonanym polu - i to pomimo kapcia na finałowej próbie - zostawił m.in. Adriena Fourmauxa, reprezentanta fabrycznego zespołu M-Sport Ford.

Czytaj również: Ostberg rządził w Meksyku

W najbliższy weekend Ostberg będzie chciał zdobyć kolejny skalp fabryki. Na krętych asfaltach Ligurii zmierzy się z włoską czołówką, ale i Craigiem Breenem, który Rajd San Remo wybrał na trening przed chorwacką rundą WRC.

- W ten weekend pojadę do San Remo i spotkam Craiga Breena, który jest kierowcą WRC - powiedział Ostberg w rozmowie z serwisem DirtFish. - Oczywiście, on zaliczył ten rajd trzy razy, a ja tam nie byłem. Ale spróbuję powalczyć.

- Chcę pokazać, co potrafię i uważam, że takie pojedyncze występy to dobry sposób na zaprezentowanie swoich wyników, zwłaszcza, gdy w stawce są kierowcy z WRC. Mogę z nimi walczyć, a to oznacza, że wciąż mam tam coś do zrobienia.

- Tutaj [w Meksyku] był Adrien, kierowca Forda w WRC, i sporo z nim wygrywaliśmy na każdym oesie. Przez cały rajd prawie sekundę na kilometrze. Był to dla nas dobry rajd i ważne było pokazanie mojego tempa przeciwko niemu. Nadal mamy tempo i widać, że w każdym rajdzie możemy wygrać, nawet z kierowcami WRC. Mam nadzieję, że pokażę komuś, iż zasługujemy na miejsce i może zobaczymy się w przyszłości.

Na liście zgłoszeń Rajdu San Remo widnieje 90 załóg. Stawkę otwierają Andrea Crugnola i Pietro Elia Ometto. Craig Breen i John Rowan pojadą z dziewiątką, a Mads Ostberg i Patrik Barth z dziesiątką.

Polecane video: