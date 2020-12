Peugeot 208 Rally4

Jedną z takich niespodzianek przygotowała właśnie firma EvoTech, która wzmacnia swój park maszyn o najnowszą rajdową broń spod znaku „lwa”. Wczoraj, do siedzimy w Ustroniu dotarł nowy model Peugeota 208 Rally4. Tym samym EvoTech jest pierwszą z polskich stajni, która dysponuje najnowszą z rajdówek francuskiej marki i rajdową „ośką” najnowszej generacji.

Samochód przygotowany według specyfikacji technicznej Rally4, bazuje na seryjnej wersji najnowszego wcielenia 208-ki. Silnik to turbodoładowana, 3-cylindrowa jednostka o pojemności 1,2 litra. Moc, jaką dysponuje najnowsze sportowe dziecko grupy PSA to 205 KM, a więc ponad 20 więcej od swojego utytułowanego poprzednika. Moment obrotowy wzrósł ze 190 do aż 290 Nm.

Zespół na jutro przewidział pierwsze testy, a plan na grudzień to również dwa starty. Michał Tochowicz, po oficjalnym pożegnaniu się z Górskimi Samochodowymi Mistrzostwami Polski, zmieni dyscyplinę w wyjątkowych okolicznościach i jako pierwszy polski kierowca wystartuje w rajdzie za kierownicą 208 Rally4. Stanie się to już w ten weekend, podczas OMV MaxxMotion Rally Slovakia Ring 2020 (5-6 grudnia). Wszystko wskazuje też na to, że duet Michał Tochowicz/Piotr Białowąs pojawi się jeszcze 12 grudnia na starcie Tor Modlin Rally Show.

- Bardzo się cieszę, że końcówka roku przynosi nam takie niespodzianki, jak całkiem nowy samochód w stajni EvoTech i od razu możliwość przetestowania go w warunkach „bojowych” - powiedział Michał Tochowicz. - W ten weekend ruszamy z Piotrkiem na Słowację, a tydzień później pojawimy się na Modlin Rally Show. Świetnie się składa, że obie imprezy mają kompaktową formułę, a odcinki zostaną rozegrane na torze wyścigowym. Można z uśmiechem powiedzieć, że dzięki temu przejście z wyścigów do rajdów będzie dla mnie dość płynne. Bardzo jestem ciekawy możliwości nowego 208 Rally4, bo osiągi na papierze prezentują się bardzo obiecująco. Przed startem na Słowacji mamy krótkie testy, po których powinniśmy już coś więcej powiedzieć o nowym lwiątku. Na razie wiemy tyle, że jest bardzo ładny i pięknie strzela z wydechu. Oczywiście nasze starty nie byłyby możliwe bez wsparcia ProfiAuto oraz ProfiPower.

- Grudzień przyniósł nam sporą dawkę emocji, a najbliższe dwa tygodnie zapowiadają się naprawdę ciekawie. Sytuacja z Covid-19 sprawiła, że Peugeot 208 Rally4 dotarł do nas z opóźnieniem, ale pojawienie się nowego „lwa” wywołało w ekipie spore poruszenie - dodał Wiesław Bąk, szef EvoTech. - Rzadko się zdarza, że trafia do nas rajdówka o pojemności rzędu 1199 cm3, ale samochód z nowym zawieszeniem i sekwencyjną skrzynią biegów robi bardzo dobre wrażenie. Osiągi też pokazują, że nowe 208 będzie dużo bardziej konkurencyjne od poprzednika. Samochód pojawił się dopiero wczoraj, ale nie tracimy czasu i od razu zabieramy się za testy i ruszamy na Słowację, żeby sprawdzić auto w akcji. Nowy model nie będzie miał łatwego zadania, żeby zastąpić tak utytułowane i popularne 208 R2, z którym my także mamy bardzo dobre doświadczenia. Czas jednak otworzyć nowy rozdział, a z dumą, jako stajnia rajdowa, w Polsce zrobimy to jako pierwsi.

informacja prasowa