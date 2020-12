Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel w Tor Modlin Rally Show startowali Fordem Fiesta Proto. Mimo, że to była konstrukcja mocno odstająca od aut R5, z powodzeniem walczyli z załogami w dużo mocniejszych samochodach.

Pomysłodawcą i organizatorem Tor Modlin Rally Show był Leszek Kuzaj, który wraz ze swoim zespołem przygotował 9 odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 34 kilometrów oesowych. Finalnie Kacper i Kuba ukończyli zawody na piątym miejscu w generalce. Zwieńczeniem zawodów był udział w ostatnim odcinku - Kryterium Toru Modlin, na którym załoga Orlen Team postawiła na widowiskową jazdę.

- W piątek, gdy wsiadłem pierwszy raz do auta na testowym byłem załamany. Auto Proto jest bardzo ciężkie w prowadzeniu i nie można go porównać w żaden sposób z samochodem R5 - powiedział Kacper Wróblewski. - Przede wszystkim nasze Proto miało inne zawieszenie, seryjną skrzynię biegów i brak przedniej szpery. Ale mocno mnie to zmotywowało i szybko dostosowałem się do nowej konstrukcji. Całą sobotę walczyliśmy jak równy z równym z samochodami R5 czy też mocniej zaawansowanymi technicznie autami Proto i Lancerami. Sprawiło mi to ogromną radość i muszę przyznać, że cały rajd jechaliśmy bezbłędnie, wyciskając z naszego auta więcej niż to było możliwe! To bardzo cieszy, bo była to niewiarygodna misja. Dziękujemy wszystkim za doping i docenienie naszej jazdy, w tym naszym sponsorom za możliwość pojawienia się w Modlinie: PKN ORLEN oraz ORLEN Team, RMF FM, Wirtualna Polska, Michelin Motorsport, Gmina i Miasto Myślenice, HRX Polska, Automobilklub Polski oraz JB Motorsport za obsługę naszej rajdówki. Do zobaczenia w 2021 roku .

- Tor Modlin Rally Show za nami. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla nas 9 odcinków specjalnych, na których było co robić. Na koniec 35 załóg wzięło udział w Kryterium Toru Modlin, na wzór słynnej Karowej, gdzie nie zabrakło oczywiście beczki - powiedział Jaub Wróbel. - Atmosfera była wspaniała! Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się tutaj pojawić i podziękować Wam wszystkim za to, że byliście z nami przez cały rok. Bawiliśmy się świetnie, a właśnie przecież o to chodzi w tego typu zawodach. Dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym sezonie!

Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel udziałem w Tor Modlin Rally Show zakończyli swój sezon 2020. Myślami są już w RSMP 2021. Kalendarz mistrzostw Polski powinniśmy poznać niebawem.