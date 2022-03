Polacy w mistrzostwach Czech

Filip Pindel i Krzysztof Pietruszka, w drugi weekend kwietnia, rozpoczną drugi sezon wspólnych startów. Rok 2022 przyniesie w zespole ze Strzelina dużo ważnych zmian, a załoga wysoko podniesie poprzeczkę tegorocznego wyzwania. Wszystko rozpocznie się na odcinkach specjalnych 40. Kowax Valašská Rally ValMez, inauguracyjnej rundy Rajdowych Mistrzostw Czech - MCR 2022.

Tym samym, reprezentanci barw Marten Sport dołączą do grona polskich zawodników, którzy rzucili wyzwanie jednym z najbardziej wymagających asfaltowych tras Starego Kontynentu. W planach na sezon 2022 znalazło się wszystkie osiem rund czeskiego czempionatu, w ramach których rozgrywany będzie również markowy puchar Peugeota. To kolejny ważny krok w sportowym rozwoju polskiego duetu, który na nowych dla siebie trasach, zmierzy się także z mocną reprezentacją czeskich zawodników. Uzupełnieniem wyzwania będzie nowy samochód - Peugeot 208 Rally4, czyli mocniejszy i bardziej zaawansowany technologicznie, następca Peugeota 208 R2 - dotychczasowej rajdowej broni duetu.

To nie koniec ambitnego planu, założonego na rok 2022. W harmonogramie startów znajdą się także wybrane szutrowe rajdy w Polsce oraz napięty plan testów i treningów. Nowe trasy, długie i trudne technicznie czeskie rundy oraz pojedynek z wymagającymi rywalami - to kolejny etap w sportowym rozwoju i ważny krok w drodze do celu, jakim dla załogi jest cykl FIA ERC Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy.

Za przygotowanie i obsługę serwisową samochodu, niezmiennie odpowiadać będzie cieszyńska stajnia rajdowa Car Speed Racing.

- Mocno pracowaliśmy nad planami i kształtem tegorocznego sezonu. Przygotowania idą na pełnych obrotach, więc najwyższa pora, by powiedzieć więcej o wyzwaniach, jakie sobie stawiamy. Przede mną i Krzyśkiem, nasz drugi wspólny sezon startów w barwach Marten Sport, a wszystko zapowiada się naprawdę niesamowicie - powiedział Filip Pindel. - Na początku zakładaliśmy, że zostaniemy przy dobrze nam znanym Peugeocie 208 R2, ale ostatecznie decyzja padła na nowy model 208 Rally4. Już po pierwszych kilometrach testów samochód zrobił na mnie ogromne wrażenie - mocniejszy, bardziej skrętny i przede wszystkim daje dużo większe możliwości od swojego poprzednika. Wiem, że będzie doskonałym wsparciem, na nowych odcinkach specjalnych i w pojedynku w stawce konkurentów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w Mistrzostwach Czech.

- Możliwość dołączenia do tak mocnego grona i szansa by zmierzyć się z kultowymi czeskimi rajdami, to spełnienie kolejnego rajdowego marzenia. To będzie trudny sezon, jednak wiem, że cały ten wysiłek będzie bezcennym doświadczeniem. Liczę na mocny doping polskich kibiców, którzy także kochają motorsport za naszą południową granicą, a my postaramy się odwdzięczyć jazdą podczas kilku startów w Polsce. Wszystko to sprawia, że już nie mogę doczekać się pierwszego startu - dodał. - Bardzo dziękuje firmie Marten, za zaufanie i kolejny rok współpracy. Śledźcie nasze media społecznościowe i do zobaczenia na odcinkach specjalnych.

- Po pierwszym wspólnym sezonie i debiucie Filipa na odcinkach specjalnych Tarmac Masters, w tym roku przenosimy się na trasy Mistrzostw Czech - przekazał Krzysztof Pietruszka. - Poziom trudności mocno idzie w górę, ale argumentów do podjęcia takiej właśnie decyzji jest wiele - trudność i specyfika asfaltowych odcinków specjalnych, które nie bez powodu uważane są za jedne z najtrudniejszych w Europie. Średnia długość etapu w czeskich rajdach wynosi 150 km, a to daje doskonałe warunki do rozwoju.

- Nowe trasy, nowy samochód i wymagający rywale, to będzie bardzo pracowity sezon, ale wiem, że jesteśmy do niego dobrze przygotowani - dodał. - Na pierwszych testach i zimowym wyjeździe w Finlandii, pracowaliśmy bardzo mocno. Jak wiecie, niedawno wróciliśmy z Portugalii, gdzie podglądaliśmy pracę zawodników ze stawki mistrzostw Europy i nabraliśmy jeszcze większego apetytu na sezon 2022. Mamy świadomość wyzwania, jakie na nas czeka, ale jesteśmy też głodni jazdy w Peugeocie 208 Rally4, więc bądźcie pewni, że damy z siebie 200% zaangażowania – my w samochodzie na odcinku specjalnym i każdy z członków zespołu. Mamy świetny zespół, który daje nam ogromne wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy. Cieszę się, że wspólnie z Filipem i sztabem tak oddanych ludzi możemy podjąć kolejne wyzwanie, dążąc do jasno wytyczonego sportowego celu. Dziękuje, że jesteście z Nami!

Kalendarz Mistrzostw Czech - MCR 2022:

Kowax Valašská Rally ValMez 2022 8-10 kwietnia

Rallye Šumava Klatovy 2022 7-8 maja

Rallye Český Krumlov 2022 20-21 maja

Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2022 17-18 czerwca

Rally Bohemia 2022 9-10 lipca

Barum Czech Rally Zlín 2022 27-28 sierpnia

Invelt Rally Pačejov 2022 1-2 października

ADAC 3-Städte-Rallye 2022 13-15 października

informacja prasowa