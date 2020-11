Tegoroczne zmagania w Pucharze Opla Adama rozpoczęły się od Rally Pribram, w którym Piotr Krotoszyński i Mateusz Martynek wywalczyli trzecie w swojej klasie. To był dobry start i zapowiadał ciekawą rywalizację z czeskimi zawodnikami. Dni, które załoga spędziła na testach nie poszły na marne.

Kolejny rajd to doskonale znana Valasska Rally, rozgrywana zaledwie 50 km od granicy w Cieszynie. Duża ilość kibiców z Polski dodatkowo motywowała do walki na trasach. Trzy odcinki specjalne, które były trudne technicznie okazały się dla załogi zwycięskie, co uplasowało ją na czwartym miejscu w Pucharze Opla. Dwusekundowa strata do podium była trudna do zaakceptowania lecz co najważniejsze awansowali na drugie miejsce w klasyfikacji Opel Adam Cup 2020.

Rally Vyskov to połowa sezonu, gdyż tegoroczny puchar składał się z czterech rund. Zupełnie nowa runda dla Krotoszyńskiego i Martynka, czego nie mogą powiedzieć czescy zawodnicy, którzy doskonale znają każdy kilometr trasy, gdyż odcinki co roku są takie same. Od początku rajdu atakowali i uplasowali się w pierwszej trójce, a sekundowe różnice, które dzieliły pierwszą piątkę nie pozwalały nawet na chwilę relaksu. Niestety przytrafił się błąd na ostatnim oesie, wycieczka do rowu była bardzo kosztowna, gdyż pożegnali się z dobrym trzecim miejscem spadając na piąte. Mimo przygód w Vyskovie utrzymali drugie miejsce w pucharze.

Ostatnie starcie Opli miało miejsce podczas Rally Morava. Rajd, który swoją charakterystyką przypomina Rajd Świdnicki pojechali od samego początku bardzo szybko licząc po drodze punkty w klasyfikacji generalnej pucharu. Rywalizacja była tak zacięta, że przystępując do ostatniego odcinka aż pięciu zawodników miało szanse na zwycięstwo w tym cyklu. Bardzo dobre tempo na tym oesie i atak od pierwszych metrów dało Polakom trzecie miejsce w rajdzie i drugie miejsce w Pucharze Opla Adama na koniec sezonu.

- Był to rok, w którym zdobyliśmy masę doświadczenia. Cały sezon przejechaliśmy pod okiem mistrza Polski Grzegorza Grzyba, który przekazywał nam cenne rady, za co serdecznie dziękujemy. Bezawaryjny samochód obsługiwała firma GG Car, której również należą się duże podziękowania. Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie naszych sponsorów, a były to firmy MTX Led oraz Corleonis. Mamy nadzieje, że kolejny rok przyniesie nam równie wielkie emocje co ten - przekazali na koniec sezonu.

Końcowa klasyfikacja Pucharu Opla Adam 2020:

Petráš 86, Krotoszyński 66, Ocelka 65, Pilař 60, Arnošt 56, Polášek 53, Zpěvák 42, Jančík 38, Štuksa 16, Blanda 8, Dvořák 6, Kolář 4

