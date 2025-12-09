Ponad 90 załóg w stolicy

Rozgrywana w Warszawie „Barbórka” stanowi tradycyjne zakończenie sezonu w polskim sporcie samochodowym, dając możliwość wspólnej rywalizacji przedstawicielom różnych dyscyplin.

Tegoroczna - już 63 - edycja odbędzie się 12 i 13 grudnia. Zaplanowano osiem odcinków specjalnych oraz Kryterium Asów na ulicy Karowej.

Wczoraj opublikowano listę zgłoszeń. Znalazły się na niej 79 załogi, do których dołączy dwanaście duetów zgłoszonych do Barbórki Legend.

Na start w najmocniejszej klasie R1 zdecydowało się 24 załogi. W R2 zobaczymy 18 duetów. Sześć ekip zgłosiło się w R3.

Stawkę otwierają Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, zwycięzcy trzech ostatnich edycji rajdu. Dwójkę przykleją na Skodę Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. Trójka to kolejna Fabia RS Rally2, wicemistrzów Polski, Łukasza Byśkiniewicza i Daniela Siatkowskiego.

Z czwórką do rywalizacji przystąpią Jarosław i Marcin Szejowie. Pierwszą piątkę zamykają Zbigniew Gabryś i Daniel Dymurski.

Marcin Górny i Mateusz Martynek są pierwszą załogą spoza grupy użytkowników Fabii Rally2 i wystartują Fordem Fiestą Rally3 z numerem szóstym. Takim samym samochodem ze stołecznymi oesami zmierzą się Marcin Kowal i Sebastian Lenkowski.

Adam Sroka i Patryk Kielar, podobnie jak w roku ubiegłym, wsiądą do Toyoty GR Yaris Rally2. Pierwszą dziesiątkę zgłoszeń uzupełniają Michał Chorbiński i Adam Chrzanowski w Renault Clio Rally3 oraz Sebastian Stec i Bogusław Browiński w Skodzie Fabii RS Rally2.

Na liście zabrakło mistrzów Polski, Jakuba Matulki i Damiana Sytego, ale podobnie jak w zeszłym roku w Warszawie pojawi się Bryan Bouffier. Francuza pilotować będzie Ukrainiec Jewgen Czerwonenko. Załoga pojedzie Toyotą GR Yaris zgłoszoną w „legendach”.

Najbardziej wyczekiwaną przez kibiców listę legend otwiera Leszek Kuzaj i Filip Pindel w Skodzie Fabii Rally2 evo. Tomasz Czopik skorzysta z rallycrossowego potwora Macieja Cywińskiego, który tym razem przesiądzie się na prawy fotel.

Podobnie jak w Polskim Rajdzie Legend, wielkie show z pewnością zrobią Łotysze, Iwars i Andris Velme w piekielnie mocnym Audi Sport Quattro S1.

Nie zabraknie także takich nazwisk jak: Mariusz Stec, Paweł Dytko, Marek Gieruszczak, czy Adam Polak.