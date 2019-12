Powiększony TVN Turbo Rally Team na Barbórce

W tym roku Rajd Barbórka rozegrana zostanie 7 grudnia i będzie to już 57. edycja tego prestiżowego rajdu. Po raz 10-ty w Rajdzie Barbórka wystartuje TVN TURBO RALLY TEAM, którego reprezentować będą Łukasz Byśkiniewicz i Adam Jędraszek. Załoga Hyundaia i20 R5 właśnie w takim składzie rok temu zajęła rewelacyjne 3. miejsce w całym rajdzie oraz podczas Kryterium Asów. Warszawsko-radomski duet zapowiada, że tym razem także celuje wysoko i zamierza atakować od pierwszych metrów. TVN TURBO RALLY TEAM przygotował niespodziankę, wystawiając drugi samochód w najmocniejszej klasie 1.

Do A-grupowego Subaru Impreza GT wsiądą Adam Kornacki i Maciej Wisławski. Prowadzący programy w TVN TURBO oraz doświadczony pilot rajdowy zapowiadają przede wszystkim świetną zabawę w kultowym Subaru. Rajd Barbórka składa się dwóch części: 6 odcinków specjalnych rozgrywanych w dzień oraz części wieczornej, czyli Kryterium Asów na ulicy Karowej, gdzie dostaje się tylko najlepszych 30 załóg.

Łukasz Byśkiniewicz: - Uwielbiam Rajd Barbórka. Zawsze dobrze się na niej czuje za kierownica każdego samochodu, a w szczególności Hyundaia i20 R5. Jest to też pewnie efekt własnego boiska, ponieważ jestem warszawiakiem od pokoleń i jazda po ulicy, gdzie znajduje się Syrenka warszawska jest czymś wspaniałym. Ulica Karowa to miejsce kultowe, magiczne. Drugiej takiej ulicy nie ma. Jest urokliwa pod względem architektonicznym i piekielnie techniczna pod względem sportowym. Tym bardziej się cieszę, że już 10 raz będę mógł wziąć udział w Rajdzie Barbórka, aby pościgać się z najlepszymi kierowcami w naszym kraju. Rok temu z Adamem zajęliśmy fantastyczne 3. miejsce w rajdzie i na Karowej i byłoby cudownie powtórzyć podium. Choć konkurencja jest zacna i mamy dla niej ogromne pokłady pokory. Dziękujemy za ten start naszym całorocznym Partnerom oraz „barbórkowym”, którzy dołączyli do naszego zespołu: BYŚ- Gospodarka Odpadami, Amic Energy, Auto Partner, MaXgear, NOVOL, TEKOM Technologia, Michelin, Kratki.pl, IPlanet Radom, IHome, Siren7 oraz TVN TURBO.

Adam Jędraszek: - Bardzo się cieszę, że mam drugą okazję wystartować w Rajdzie Barbórka. To bardzo emocjonująca impreza, której klimat trudno jest porównać do innej. Rok temu z Łukaszem poszło nam zaskakująco dobrze i wywalczyliśmy podium. Jednak mój synek Leon jak nas zobaczył na trzecim stopniu podium to powiedział, że „byliście ostatni”. Więc plan jest taki, że nie chcemy być ostatnimi.

Adam Kornacki: - A może by tak pojechać w Rajdzie Barbórka kultowym Subaru Impreza grupy A z legendarnym Wiślakiem jako pilotem? Taki sen przyśnił mi się niedawno. A żeby sen stał się jawą, droga wcale nie musi być bardzo długa i wyboista. Kilka rozmów i.. udało się! Dzięki błyskawicznej reakcji Łukasza Byśkiniewicza, który od kilku lat bryluje na odcinkach specjalnych swoim Hyundaiem i20 R5, okazało się, że marzenie to może stać się faktem. I stało się! Wystartuję w barwach TVN Turbo Rally Team w o ogromnym zespole APR Motorsport, który wystawia aż cztery samochody, a Maciek Wisławski zasiądzie w fotelu pilota. Czekam na tę chwilę, gdy usłyszę w interkomie 3..2..1… Start!

Maciej Wisławski: - Rajd Barbórka to święto motoryzacji w centrum warszawy, ale także rajd wielkich niespodzianek. I właśnie możemy się pochwalić taka niespodzianką, ponieważ TVN TURBO RALLY TEAM wystawia druga załogę, a mianowicie wsiadam do samochodu razem ze świetnie znanym wszystkim dziennikarzem motoryzacyjnym Adamem Kornackim. Wsiadamy do kultowej “babci” czy li A-grupowego Subaru Impreza. Adam ma duże doświadczenie w wyścigach samochodowych. Postaram się przekazać mu moje doświadczenie rajdowe. Najważniejsza jest jednak zabawa i to, że będziemy mogli się z Wami wszystkimi spotkać w Warszawie.

