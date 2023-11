Jacek Jurecki i Piotr Jamroziak, po mocnym wyniku w Wiśle, postanowili jeszcze raz zmierzyć się z odcinkami specjalnymi. Tym razem wybór padł na trasy Śląska Cieszyńskiego i zaplanowany na najbliższy weekend 47. Orlen Oil Rajd Cieszyńska Barbórka (17-18 listopada 2023). Kierowca z Bielska-Białej stanie na starcie w Cieszynie już siódmy raz w swojej karierze, dwukrotnie stając na podium klasyfikacji generalnej (sezony 2018 i 2019), jednak pod pewnym względem będzie edycja wyjątkowa.

Z ponad 80 startami w karierze, właśnie w ten piątek i przed swoimi kibicami Jacek Jurecki wspierany przez Piotra Jamroziaka, zadebiutuje w samochodzie kategorii Rally4. Dzięki partnerom i sponsorom będzie to jedna z najnowszych konstrukcji tego typu - Opel Corsa Rally4. Za przygotowanie samochodu odpowiedzialna będzie firma Evo-Tech, wspólnie z którą Jacek Jurecki sięgał po wiele ze swoich rajdowych sukcesów. Na rajdówce z 31. numerem startowym nie zabraknie charakterystycznych biało-czerwonych kolorów i barw zaufanych partnerów zespołu: Blachdom Plus, ZAAR Nowoczesne Wnętrza, Albud Okna i Drzwi, myperfecthouse.pl, 3W Maszyny Budowlane, Pokrycia Dachowe Pniok & Konior, Radex Bielsko-Biała oraz MERRY Boutique.

Harmonogram finałowej rundy Rajdowych Mistrzostw Południa (rozgrywanej także jako Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska 2023) to trzy pętle i sześć asfaltowych odcinków specjalnych o łącznym dystansie ponad 49 km. Zanim jeszcze w sobotę rozpocznie się walka o punkty, na piątek zaplanowano jeszcze oficjalny start i widowiskowy wieczorny prolog w centrum miasta - rozgrywany poza klasyfikacją rajdu (start od 19:00).

- Rajd Wisły mocno pobudził nasz apetyt do rywalizacji, więc razem z Piotrem postanowiliśmy, że nie będzie to ostatni tegoroczny start. Mocno pracowaliśmy nad dopięciem budżetu i dzięki naszym partnerom, za kilka dni zrealizujemy ten plan. Rajd Cieszyńskiej Barbórki zawsze wywołuje ogromne emocje, bez względu na to, który raz staje się na starcie - powiedział Jacek Jurecki.



- Zapowiadają się trudne warunki pogodowe, ale taki urok listopadowej rywalizacji w Beskidach. Na pewno nie będzie to łatwy start, w nowym samochodzie i wśród tylu mocnych rywali w „ośce”. Ale jesteśmy z Piotrem dobrze przygotowani. Wisła pozwoliła nam dobrze dopasować się w rajdówce, więc teraz trzeba to wykorzystać. Dziękuje naszym partnerom za zaufanie i szansę na kolejny cenny start. Będzie ogień! Do zobaczenia na odcinkach. Mocno liczymy na Wasze wsparcie na trasie - dodał.

- Z nieukrywaną ekscytacją odliczam kolejne dni do startu w 47. Rajdzie Barbórka Cieszyńska. Po naszym wspólnym sukcesie podczas Rajdu Wisły po cichu liczyłem na to, że jeszcze nie raz będzie nam dane zasiąść razem w aucie rajdowym. Jak widać warto marzyć i spełniać marzenia! Możliwość kolejnego startu u boku Jacka jest dla mnie nobilitacją, ale również niesamowitą motywacją do dalszego rozwoju - mówił Piotr Jamroziak.



- Specyfikę odcinków wokół Cieszyna miałem już okazję poznać startując tutaj w SKJSie w 2017 roku, także wiem, że czekają na nas wymagające odcinki a w kontekście rywalizacji karty rozdawać będzie pogoda. Skupiamy się na swoim zadaniu i zrobimy wszystko co w naszej mocy by w sobotę zameldować się na mecie rajdu z jak najlepszym wynikiem. Zapraszam do kibicowania na odcinkach i trzymania za nas kciuków - dodał. Moje starty w sezonie 2023 są możliwe dzięki partnerom: Info Intelligent, Antal Polska, DIL3R, Future Fund ABC.

