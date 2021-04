Przygotowania do Memoriału zgodnie z planem

Jeszcze do wielkanocnej niedzieli 4 kwietnia jest otwarta lista zgłoszeń do zawodów. Oficjalną listę zgłoszeń opublikujemy zgodnie z regulaminem w środę, 7 kwietnia. Przypominam zainteresowanym, że funkcjonuje oficjalna strona memoriału www.superos.pl. Regulamin zawodów jest zamieszczony zarówno na tej stronie, jak i na naszej klubowej stronie www.automobilklub.krakow.pl – informuje Małgorzata Dybczyk, sekretarz zarządu Automobilklubu Krakowskiego.

Trasa rajdu ma się składać z dwóch OS-ów, które będą przejeżdżane trzykrotnie. Jeden z odcinków specjalnych na Polach Papieskich w Brzegach koło Wieliczki ma 5,09 km i ten sam przebieg, jak w naszym październikowym rallysprincie. Drugi (2,92 km) wytyczyliśmy na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Suma kilometrów oesowych wynosi 24,03 km. Baza (jak w październiku) będzie się mieścić na terenie Campus Misericordiae w Brzegach, a obok bazy będzie ulokowany park serwisowy. Impreza ze względów sanitarno-epidemiologicznych odbędzie się bez udziału widowni, ale dla kibiców przewidujemy w zamian transmisję online z jej przebiegu – przypomina prezes Automobilklubu Krakowskiego Paweł Owczyński.

Oczywiście organizatorzy mają świadomość, że otaczająca nas pandemiczna rzeczywistość może zmieniać się wraz z modyfikacją obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Ale jednocześnie podkreślają, że jeżeli obostrzenia obowiązujące w całym kraju do 9 kwietnia 2021 nie zostaną przedłużone, dysponują wszelkimi wymaganymi dla takich imprez zgodami i pozwoleniami. To pozwala żywić nadzieję, że z zachowaniem wszelkich reżymów sanitarnych uda się sprawnie przeprowadzić tę imprezę przy życzliwym wsparciu ze strony tytularnego sponsora – właściciela marki Platinum Orlen Oil oraz we współpracy z władzami Wieliczki, Niepołomic i powiatu wielickiego.

Na koniec ważna informacja, która dotyczy mediów. Organizatorzy ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne nie przewidują powołania biura prasowego imprezy. W związku z tym dziennikarzom czy fotoreporterom nie będą wydawane akredytacje prasowe.

Fot. Mariusz Süss