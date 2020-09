Rajd Katalonii przegrał z koronawirusem

Impreza z bazą w Salou nie figurowała w tym roku w kalendarzu WRC. Na trasach w regionie Costa Daurada załogi miały rywalizować o punkty w Nacional de Asfalto oraz Supercampeonato.

Hiszpania zmaga się z kolejną falą zachorowań na COVID-19. Choć do Rajdu Katalonii pozostały niemal dwa miesiące, niepewna sytuacja w regionie zmusiła Real Automóvil Club de Cataluña i władze prowincji Tarragona do odwołania wydarzenia. 56. edycja odbędzie się w 2021 roku. Organizatorzy zapowiadają powrót do harmonogramu światowego czempionatu.