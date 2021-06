Rajd na dwóch oesach

W Montre 2021 załoga Fabii R5 z Three Five Motorsport wyprzedziła o 5,5 sekundy Hiroshiego Yanagisawę i Takahiro Yasuiego, jadących Fabią z Cusco Racing. Poza podium znalazły się Toyoty GR Yaris. Ich liczba w klasie JN-1 urosła do sześciu.

Mazda Sports Car Club zorganizował asfaltowy rajd z bazą w Takasaki, w prefekturze Gunma, wykorzystując dwa odcinki specjalne. W sobotę przejechano Grandma Kimura (21,77 km), a dzisiaj powtarzano Ghost Tunnel (19,75 km). Hiroshi Yanagisawa wygrał OS1. Pozostałe dwie próby padły łupem Osamu Fukunagi. Yanagisawa spadł na drugie miejsce po stracie 8,6 sekundy na OS3.

Jeden z faworytów, Toshihiro Arai zmieniał koło na OS1 i stracił 4 minuty.

MONTRE 2021

1. Osamu Fukunaga/Misako Saida (J) Skoda Fabia R5 45.37,8

2. Hiroshi Yanagisawa/Takahiro Yasui (J) Skoda Fabia R5 +5,5

3. Takuma Kamada/Yuichi Matsumoto (J) Subaru WRX STI +30,4

4. Norihiko Katsuta/Yusuke Kimura (J) Toyota GR Yaris +31,3

5. Fumio Nutahara/Shungo Azuma (I) Toyota GR Yaris +40,3

6. Tomoyuki Shinkai/Yuichi Ando (J) Toyota GR Yaris +1.38,3

7. Heikki Kovalainen/Sae Kitagawa (FIN/J) Toyota GT86 CS-R3 +1.39,4

8. Katsuya Nakahira/Masahiko Shimazu (J) Toyota GT86 CS-R3 +2.55,7

9. Noriyuki Shimamura/Takaaki Waki (J) Toyota GR Yaris +3.02,7

10. Yuta Yamamoto/Kazuko Tachikui (J) Toyota GR Yaris +3.03,0

Fot. facebook.com/555threefivemotorsport