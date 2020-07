Rajd Nowej Zelandii lokalnie

W oczekiwaniu na powrót w sezonie 2021 organizatorzy rajdu zaprezentują wybrane odcinki specjalne, które miały znaleźć się w harmonogramie tegorocznej imprezy. W listopadzie zostaną rozegrane na nich dwa rajdy, co będzie stanowiło też swego rodzaju przygotowania do przyszłorocznej rundy mistrzostw świata.

Będą to City of Auckland Rally (14 listopada) oraz Battle of Jack’s Ridge (15 listopada).

City of Auckland Rally zostanie poprowadzony po oesach Kaipara Hills, Puhoi i Riverhead Forest z finałem na specjalnie wybudowanym dla Rajdu Nowej Zelandii oesie Jack’s Ridge w Whitford.

Battle of Jack’s Ridge będzie sprinterską imprezą, na oesie o długości 6,2 km.

- Byliśmy bardzo zadowoleni z trasy przygotowanej na Rajd Nowej Zelandii, a teraz chcemy zaprezentować oesy w Auckland kierowcom i kibicom - powiedział Peter Johnston, dyrektor rajdu.

- Jest kilka niesamowitych odcinków specjalnych na północ i zachód od miasta, które są przyjazne dla fanów i tuż za granicami Auckland.

- Jack’s Ridge jest ekscytujący i wysoce techniczny, niezwykle fajny dla widzów i jest łatwo dostępny dla fanów. To miał być power stage w Rajdzie Nowej Zelandii - dodał.

Oes w Whitford zaprojektował kierowca rajdowy - Andrew Hawkeswood: - To coś, co chodziło nam po głowie od dłuższego czasu, ale powrót do rajdowych mistrzostw świata był idealną motywacją do zrealizowania tego. Budowanie Jack’s Ridge polegało na wykorzystaniu ukształtowania terenu, aby stworzyć oes, który kierowcy pokochają w połączeniu z bezpiecznymi i pierwszorzędnymi możliwościami do jego oglądania.