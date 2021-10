Rajd Polski Historyczny - przygotowania na finiszu

W dniach od 11 do 13 listopada staraniem Automobilklubu Krakowskiego zostanie rozegrany 10. Rajd Polski Historyczny, stanowiący finałową rundę Trofeum FIA w Historycznych Rajdach na Regularność.

- Bardzo nam zależy, by tym zawodom nadać odświętną oprawę, stosowną do ich wysokiej, międzynarodowej rangi. Dlatego zarówno uroczysty start (czwartek, 11 listopada od godz. 17:30), jak i ceremonia mety (sobota, 13 listopada od godz. 16:10) odbędą się w hali sportowo-widowiskowej Tauron Arena Kraków. Nie obok niej, ale w jej wnętrzu - zdradza Erwin Meisel, dyrektor rajdu.

Natomiast po mecie zamknięty park rajdowych maszyn będzie zlokalizowany na głównej płycie w Tauron Arena Kraków.

- Dzięki temu zyskujemy prestiżowy akcent i jednocześnie tworzymy atrakcyjne widowisko. Zarówno start, jak i metę będzie mogło bezpłatnie podziwiać po pięćset osób; przy pandemicznych rygorach tyle publiczności zostanie wpuszczone na trybuny hali sportowo-widowiskowej - wyjaśnia Grażyna Hołojuch, zastępca dyrektora zawodów.

Bogusław Sajdak, również zastępca dyrektora zawodów uzupełnia, że trasa 10. RPH zostanie poprowadzona drogami województw małopolskiego i podkarpackiego i będzie liczyć 968,6 km, z czego aż dwie trzecie (638,66 km) to dystans testów regularności. Ta trasa została w głównych zarysach przygotowana na ubiegłoroczną edycję RPH, która niestety nie doszła do skutku z powodu pandemii.

Dla kibiców ciekawym urozmaiceniem będzie trwająca trzy kwadranse przerwa podczas sobotniego etapu - na rynku w Makowie Podhalańskim. 13 listopada w godzinach od 13:20 do 14:05 będzie można podziwiać stawkę historycznych aut rajdowych przed startem do testu regularności, wiodącego trasą widowiskowego odcinka specjalnego przez Górę Makowską do Jachówki.

