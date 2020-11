Rajdowy debiut van Gisbergena

31-latek z Auckland poprowadzi Escorta RS1800 - własność swojego ojca, a następnego dnia w Battle of Jack's Ridge przesiądzie się do Mitsubishi Mirage AP4 z Team Ralliart New Zealand.

Van Gisbergen startował w motocrossie, speedwayu, kartingu, Formule Ford, Toyota Racing Series, a od 2007 rywalizuje w V8 Supercars. Wygrał 35 wyścigów, w 2016 roku sięgnął po mistrzostwo. Po wicemistrzostwie w 2018 i 2019, w tym sezonie kierowca Triple Eight zajął trzecie miejsce. Shane uchodzi również za topowego kierowcę w wyścigach GT.

City of Auckland Rally bazujący na Kumeu Showgrounds, zostanie rozegrany na 8 odcinkach specjalnych, mierzących łącznie 121,82 km. Oesy pod Auckland miały znaleźć się na trasie nowozelandzkiej rundy mistrzostw świata. Po dwóch pętlach z próbami Kaipara Hills, Puhoi i Riverhead, rywalizację zakończą dwa przejazdy superoesu Jack's Ridge, mierzącego 6,22 km.

W niedzielę odbędzie się Repco Battle of Jack's Ridge. Na 2,2-kilometrowym, szutrowym odcinku kierowcy zmierzą się w systemie pucharowym. 60 startujących zaliczy trzy przejazdy kwalifikacyjne. 28 najszybszych plus 4 Jokerów wybranych przez organizatora, weźmie udział w eliminacjach, a potem zaplanowano kolejne rundy aż do finału.

Listy zgłoszeń w obydwu imprezach otwiera Hayden Paddon, który w sobotę utworzy załogę z Johnem Kennardem w Hyundaiu i20 AP4, a w niedzielę skorzysta z mocniejszej wersji i20 AP4++. Podczas Battle of Jack's Ridge Paddon zaprezentuje również elektrycznego Hyundaia Konę EV.

Fot. facebook.com/SVG97