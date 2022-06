Rajdy częścią Motorsport Games

Pierwsza edycja Motorsport Games odbyła się w 2019 roku. Igrzyska stanowią formę rywalizacji kierowców i załóg pod ich narodowymi flagami. W 2020 i 2021 roku zawody odwołano z powodu pandemii koronawirusa.

We wtorek FIA zakomunikowała, że do programu igrzysk dołączą rajdy samochodowe. Przewidziano trzy kategorie, do pewnego stopnia odzwierciedlające piramidę klas: Rally2, Rally4 oraz „historyki”. Jeśli chodzi o te ostatnie, dopuszczone są auta z lat 1970-1981 z kategorii FIA 2 i FIA 3.

Każda narodowa federacja może zgłosić po jednej załodze do każdej z trzech wymienionych kategorii.

Bazą tegorocznych Motorsport Games jest francuski tor Paul Ricard, znany z goszczenia Grand Prix Francji Formuły 1. Przygotowano czternaście odcinków specjalnych, dwanaście z nich wyznaczono wokół miasteczka Le Castellet, a dwa ostatnie na terenie toru. Łączna długość prób sportowych sięgnie 150 kilometrów.

Motorsport Games 2022 potrwają od 26 do 30 października.