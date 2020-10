- Będzie to PLATINUM Rally Sprint im. Janusza Kuliga. Te zawody odbędą się w Brzegach koło Wieliczki w niedzielę, 25 października. Do imprezy będą dopuszczeni jedynie zawodnicy licencjonowani. Wytyczyliśmy odcinek o długości 5,09 km, uczestnicy będą go pokonywali trzykrotnie. Baza imprezy oraz park serwisowy będą się mieścić na Campusie Misericordiae (Brzegi 254) – informuje Małgorzata Dybczyk, Dyrektor Rally Sprintu.

- Z powodu obostrzeń, wynikających z epidemii Covid-19, musieliśmy odwołać 4. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, który miał odbyć się w Wieliczce 3-5 kwietnia. Ta październikowa impreza ma w pewnej mierze zrekompensować odwołaną imprezę kwietniową. Zapraszając na zawody w Brzegach podkreślamy, że zostaną one rozegrane przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarno-epidemiologicznych. Bliższe informacje są dostępne na stronie www.automobilklub.krakow.pl – dodaje prezes klubu, Paweł Owczyński.

Przy okazji informujemy, że Rajd Żubrów, rozgrywany od 1966 roku, w tym sezonie nie odbędzie się. Zarząd Automobilklubu Krakowskiego podaje, że przyczyną jest nie tylko epidemia Covid 19, która wyklucza urządzenie tradycyjnego Balu Żubrów na zakończenie zawodów. Dodatkowymi czynnikami negatywnymi stały się przeszkody w zaplanowaniu na Podhalu trasy rajdu, bowiem drogi na niektórych odcinkach są uszkodzone z powodu osuwisk.

Fot. Mariusz SŰSS