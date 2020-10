Rallye W4 z Chwietczukiem

Szutrowy Rallye W4 odbędzie się w dniach 12-14 listopada. Rajd w pierwotnym kalendarzu miał stanowić siódmą rundę mistrzostw Austrii. Ze względu jednak na szereg odwołanych imprez w tym roku, mistrzostwa tego kraju również zostały odwołane. Mimo to sam rajd aktualnie otrzymał zielone światło.

- Po Rajdzie Podlaskim myślałem, że będzie to nasz ostatni start w tym roku, ale jednak nie. Jedziemy kolejny rajd i to szutrowy. Korzystając z zaproszenia Eurosol Racing Team Hungary, wystartujemy w Rallye W4. Zgłoszeni przez zespół Hołowczyc Racing pojedziemy Skodą Fabią Rally2 evo, a na prawym fotelu zasiądzie Jarek Baran. Do zobaczenia w Waldviertel 13-14 listopada - poinformował Adrian Chwietczuk.

Organizator rajdu w ostatnich dniach informował, że wszystkie przygotowania do zawodów przebiegają zgodnie z planem. Impreza planowana jest bez udziału kibiców.