Road to help - ze Lwowa do Monte Carlo

Akcja #RoadToHelp jest realizowana przy współpracy z Fundacją Gentes. Fundacja pomaga Ukrainie od trzech lat, a tworzące ją osoby - od ośmiu. Od początku wojny fundacja aktywnie wspiera uchodźców z Ukrainy przybyłych do Krakowa i organizuje transporty pomocy humanitarnej w różne miejsca Ukrainy, aż do okolic frontu. Na bieżąco reaguje też na potrzeby ludności cywilnej (na przykład związane z brakiem dostępnej wody pitnej), a także wspiera kilka ukraińskich domów dziecka.

Wiem jak trudno, z każdym dniem wręcz coraz trudniej, zdobywać środki na cele pomocowe w Ukrainie, ale musimy się razem mobilizować, wspierać i robić jak najwięcej, szczególnie dla młodych pokoleń, dzieci, żeby trauma związana z wojną była choć trochę mniejsza - wyjaśnia motywy akcji Michał Kumiega.

W drogę po pomoc

Inspirując się tradycją zlotu gwiaździstego Michał zainicjował akcję #RoadToHelp, której celem jest zbieranie środków na pomoc ukraińskim dzieciom, które w wyniku rosyjskiej agresji straciły rodziców, swoje domy i przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Zbiórka środków prowadzona jest w portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/kpvwyr

- Każdego dnia część ukraińskich dzieci zostaje sierotami. Trwająca od blisko roku wojna to ciągła walka – na froncie, ale także o najmłodszych, by ich podstawowe potrzeby zostały zaspokojone po kompletnej destabilizacji życia - tłumaczy Michał Kumiega, inicjator akcji, a także właściciel stajni rajdowej i wyścigowej Kumiega Racing. - Dowiadując się o naszym zaangażowaniu i planowanej podróży, władze Automobilklubu Monako zaprosiły nas na uroczysty start. Nasz 91-letni samochód otworzy zawody i 27 stycznia jako pierwszy przejedzie rampę startową Rajdu Monte Carlo Historique - dodaje. Pilotką Polaka w drodze po pomoc będzie Svetlana Kravs z Automobilklubu Lwowskiego.

Sprawdzony zespół niesie pomoc

- To nie jest moja pierwsza inicjatywa pomocy Ukraińcom poszkodowanym przez wojnę, ale pierwsza, o której mówię głośno. Dlatego proszę Was o przekazywanie dalej informacji o naszej wyprawie, a także wspieranie naszej zbiórki. My będziemy się z Wami dzielili wiadomościami i ciekawostkami z trasy, a po zakończeniu akcji także tym, co udało nam się zrobić dla najmłodszych Ukraińców - podsumowuje Michał Kumiega. - Co ważne i chcę to podkreślić, nie zbieramy środków na naszą podróż - to finansujemy z własnych funduszy. Całą zebraną w trakcie akcji kwotę przeznaczymy na zakup artykułów pierwszej potrzeby dla dzieci i ich wsparcie.

- Pomoc chcemy skierować do pięciu placówek opiekuńczych. Placówki mają pod opieką łącznie ponad 500 dzieci przesiedlonych ze zniszczonych ukraińskich miast. Dzieci są w różnym wieku, część z nich ma potrzeby specjalne. Mieszkają w budynkach w różnym stanie. Liczę, że razem z Wami i dzięki Waszemu wsparciu uda się dzieciom zapewnić lepsze warunki życia, zabawy i nauki. Możemy sprawić, że mimo przesiedlenia, najbliższe miesiące będą i dla dzieci i dla ich opiekunów łatwiejsze - mówi Katarzyna Corominas, prezeska fundacji.

Zabytkiem przez góry

Rajd Monte Carlo to najstarszy i najbardziej prestiżowy rajd na świecie. Jego pierwsza edycja odbyła się w 1911 roku. Niezwykle wymagające zawody rozgrywane są na krętych asfaltowych odcinkach specjalnych zlokalizowanych we francuskich Alpach Wysokich. Częścią historii legendarnej imprezy jest tzw. zlot gwiaździsty. Dawniej zawodnicy samodzielnie dojeżdżali na start w Monte Carlo z różnych miast Europy, pokonując po kilka tysięcy kilometrów. Wśród tych miast była m.in. Warszawa czy Lwów, z którego po raz ostatni zawodnicy ruszyli w 1930 roku.

Ze Lwowa do Monte Carlo polsko-ukraiński duet pojedzie Peugeotem 201 Coupe z 1932 roku. Kumiegę i Kraws od celu dzieli 2200 km, co dla 91-letniego samochodu będzie ogromnym wyzwaniem, ale Michał jest pewien, że temu wyzwaniu podoła. Załoga zaplanowała trasę przez Kraków, Bielsko-Białą, Ustroń, Bratysławę, Wiedeń, Salzburg, Innsbruck, Valsot, następnie wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Como. Ostatnimi przystankami przed Monako będą Alessandria i San Remo. Całą trasę będzie można śledzić w serwisie Facebook oraz Instagram /road.to.help.

#RoadToHelp ruszy 21 stycznia 2023 roku ze Lwowie. Sygnał do startu polsko-ukraińskiej załogi dadzą mer miasta Andriy Sadovy i przedstawiciel Konsula Generalnego RP we Lwowie. Do Monte Carlo Kumiega i Kravs mają dotrzeć 27 stycznia.

informacja prasowa

Czytaj również: Kajetanowicz gra razem z WOŚP