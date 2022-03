Cykl objęty jest wizą Polskiego Związku Motorowego. Lista zgłoszeń do sezonu zostanie otwarta 10 marca. Zawody złożone są z sześciu rund które odbędą się na obiekcie szutrowym zlokalizowanym w Kamieniu Śląskim. Obiekt liczy 28 kilometrów tras szutrowych, na których zbudowano 45 hop. Każdy rajd składać się będzie z dwóch odcinków specjalnych jechanych w trzech pętlach, a więc załogi pokonają podczas dnia rywalizacji sześć odcinków specjalnych.

Każdy rajd w cyklu MOTUL Gravel Cup będzie odbywał się w soboty, lecz weekend będzie startował już w piątek, na który zaplanowano nieobowiązkowy dzień treningowy. Sponsorem tytularnym zmagań jest MOTUL Polska.

Zawodnicy będą rywalizować o nagrody w klasyfikacji generalnej podzielonej na klasy pojemnościowe, jak również w specjalnej kategorii Atlas Ward FlatOut Trophy, która premiowała będzie ostatni odcinek każdego rajdu dodatkowymi punktami w 4WD oraz 2WD.

Przygotowano też specjalną klasyfikację dla samochodów Audi A3 Proto, w ramach której dziesięciu zawodników będzie ścigać się o nagrody w jednakowych maszynach. Podczas każdej rundy przyznawany również będzie puchar w ramach Colin's Crest Jump za najdłuższy skok na ustalonej podczas porannej odprawy hopie.

Ciekawą propozycją dla wielu zawodników może okazać się fakt, że Atlas Ward Speed Academy zaoferowało możliwość wynajęcia aut w specyfikacji szutrowej na każdą z rund (w asortymencie znajdują się m.in. Ford Fiesta Rally4, pucharowe Audi A3 Proto 4x4, BMW e46 Compact, Mitsubishi Lancer Evo IX, Subaru Impreza, Peugeot 208 R2 oraz Ford Fiesta Rally3)

Kalendarz Motul Gravel Cup 2022

1. runda - 26.03.2022

2. runda - 14.05.2022

3. runda - 18.06.2022

4. runda - 24.09.2022

5. runda - 12.11.2022

6. runda - 17.12.2022

W niedzielę, dzień po każdej rundzie zmagań przeznaczonych dla samochodów rajdowych odbywać się będzie zawody cyklu przeznaczonego dla samochodów UTV/Crosscountry. Podczas każdych zwodów dla samochodów Maverick, Yamaha oraz wszelkich aut crosscountry przewidywany jest jeden długi odcinek specjalny o długości około 10 kilometrów, przejeżdżany od 5 do 7 razy. Atlas Ward Speed Academy podstawi do wynajmu 5 aut Maverick na każdą rundę.

Kalendarz Motul Gravel Cup 2022 dla samochodów UTV/Crosscountry

1. runda - 27.03.2022

2. runda - 15.05.2022

3. runda - 19.06.2022

4. runda - 25.09.2022

5. runda - 13.11.2022

6. runda - 18.12.2022

Za przygotowanie tras odpowiedzialny będzie Jakub „Colin” Brzeziński, natomiast Darek Burkat wraz z Automobilklubem Opolskim, zajmie się organizacją i logistyką imprezy.

- MOTUL Polska zostaje sponsorem cyklu, o którym marzyłem od kilku lat. Wspaniale jest otwierać kolejny rok współpracy i to przy tak fantastycznym projekcie - powiedział Jakub Brzeziński. - Przed nami debiut cyklu, o którym myślałem od dłuższego czasu. Moim celem jest przygotowanie zawodów o wysokiej skali trudności, tak aby każdy, kto pojedzie u nas sezon, dowiedział się jak najwięcej o rajdach. Budowa tras przeznaczonych do treningu to moje hobby, które zapoczątkowałem już w RallyLand u Tomka Kuchara, gdzie ustawiałem trasy dla cyklu MOTUL RallyLand Cup. W Kamieniu Śląskim planujemy rozegrać rajdy na całkowicie szutrowej nawierzchni. Będziemy rywalizować na obiekcie, na którym trasy zbudowałem ze szczególnym nastawieniem na trudność, ale z zachowaniem pełnej przyjemności z jazdy. Mamy 45 szczytów/hop, wszystkie zlokalizowane są w zakrętach (ta największa zlokalizowana jest na wprost, tak żeby można było bezstresowo daleko polecieć). Zbudowałem tu najtrudniejsze partie jakie znam, podobne do tych ze startów w Mistrzostwach Świata. Są tu partie charakterystyczne dla Rajdu Finlandii, Portugalii, Sardynii oraz Rajdu Polski. Na obiekcie trenowało już wielu kierowców z Mistrzostw Europy oraz WRC. Wypowiedzi zawodników z zagranicy są bardzo pozytywne, dlatego tym bardziej cieszę się, że zapraszamy kierowców amatorów na kawał rajdowej przygody.

- Przed nami fantastyczny cykl rajdowych zawodów na nowym obiekcie Atlas Ward Speed Academy - przekazał Darek Burkat. - Jesteśmy przygotowani na dużą ilość chętnych zawodników. Całe doświadczenie, jakie zdobyłem organizując Power Stage Bednary, na pewno przełoży się na poziom organizacyjny imprezy Motul Gravel Cup 2022. Będę dbał o to, aby zawody przebiegały bezpiecznie i sprawnie. Mam nadzieję, że wspólnie z zawodnikami stworzymy wspaniałą atmosferę i zjednoczymy wszystkich wielbicieli jazdy po szutrze w Polsce. Planujemy wspólne ognisko po zakończeniu każdej rundy. Dla zawodników dostępne będzie również miejsce na kampery na terenie obiektu, więc myślę, że okoliczności do budowania pozytywnych relacji nie zabraknie.

informacja prasowa