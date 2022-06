Skoda Fabia RS Rally2: kolejny rozdział w historii sukcesu

Dla Skody Fabii RS Rally2 opracowano nowy silnik, a także poprawiono prowadzenie, układ napędowy i elektronikę oraz funkcje bezpieczeństwa kierowcy i pasażera. Nowa Fabia RS Rally2 zademonstrowała swoje możliwości w wymagających jazdach testowych na asfalcie, żwirze i lodzie, przeprowadzonych w różnych warunkach pogodowych i ma wszystko, aby zwyciężać i zdobywać tytuły.

- Kto stoi w miejscu, ten się cofa, a dotyczy to szczególnie sportów motorowych. Dlatego opracowując nową Skodę Fabię RS Rally2, wykorzystaliśmy doświadczenie, które zdobyliśmy przy poprzednim modelu i zoptymalizowaliśmy każdy szczegół. Celem było ulepszenie najbardziej udanego samochodu rajdowego na świecie. Jestem dumny z całego zespołu ŠKODA Motorsport, który z wielkim zaangażowaniem dąży do osiągnięcia tego założenia. Chciałbym również podziękować naszym kolegom z działu rozwoju Skoda Motorsport.

Całkowicie nowa Skoda Fabia RS Rally2 to samochód rajdowy kategorii Rally2, który czerpie z najlepszej w swojej klasie aerodynamiki i wyjątkowo sztywnej karoserii modelu produkcyjnego. W porównaniu do poprzedniego, odnoszącego sukcesy, modelu FABIA Rally2 evo, zespół ŠKODA Motorsport zoptymalizował w szczególności układ napędowy, a także elektronikę, bezpieczeństwo i obsługę. Inżynierowie opracowali także nowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1,6 litra, oparty na silniku 2.0 TSI z serii EA888, który jest stosowany m.in. w modelach RS. Nowy lakier samochodów rajdowych ŠKODY podkreśla bliskie powiązania ze sportowymi modelami serii RS. Kolorystyka Mamba Green nawiązuje do Skody Octavi RS i Enyaq Coupe RS Iv

Aby optymalnie przygotować nową Skodę Fabię RS Rally2 do akcji na trasach rajdowych, Skoda Motorsport poddała pojazd szeroko zakrojonym testom na asfalcie, żwirze i śniegu, które trwały blisko rok. Obejmowały one próby w Czechach, Francji, Włoszech, Chorwacji, Niemczech, Belgii i Hiszpanii, a także w ekstremalnych warunkach zimowych w północnej Finlandii.

Skoda Motorsport opracowała dla Skody Fabia RS Rally2 nowy silnik i dodatkowo zoptymalizowała sprawdzony układ napędowy. Turbodoładowany silnik Fabia RS Rally2 o pojemności 1,6 litra bazuje na silniku 2.0 TSI z serii EA888 i wytwarza około 214 kW (289 KM). Maksymalny moment obrotowy 430 Nm jest rozdzielany na wszystkie cztery koła za pośrednictwem nowej5-biegowej sekwencyjnej skrzyni biegów i dwóch mechanizmów różnicowych.

W porównaniu z silnikiem Fabii Rally2 evo, nowo opracowany czterocylindrowy silnik charakteryzuje się przeprojektowanymi kolektorami dolotowymi i wydechowymi, zoptymalizowanymi tłokami i komorami spalania, zmiennymi fazami rozrządu oraz przeprojektowanym układem smarowania, co znacznie usprawnia proces spalania. Inżynierowie zrewidowali również układ wydechowy, który ma nową turbosprężarkę oraz opracowali innowacyjny intercooler i układ chłodzenia o większej wydajności. FABIA RS Rally2 jest również wyposażona w nowe oprogramowanie do zarządzania silnikiem. Średnica ogranicznika dolotu powietrza (tzw. zwężki) wynosi 32 milimetry, zgodnie z regulaminem technicznym FIA dla klasy Rally2.

Jeśli chodzi o hamulce, tarcze w Fabii RS Rally2 są wewnętrznie wentylowane, a układ chłodzenia hamulców jest zoptymalizowany na odcinki szutrowe i asfaltowe. Tarcze hamulcowe przeznaczone na asfalt mają średnicę 355 milimetrów z przodu i 300 milimetrów z tyłu, dla 18-calowych kół o rozmiarze obręczy 8×18. Hamulce do użytku na szutrze mierzą 300 milimetrów zarówno z przodu, jak i z tyłu. W tym przypadku zastosowano 15-calowe koła o rozmiarze 7×15.

W porównaniu z poprzednim modelem Rally2 evo, skok zawieszenia jest dłuższy, a kolumny MacPhersona sztywniejsze. Ponadto projektanci zmniejszyli tarcie w amortyzatorach. Dłuższy rozstaw osi skłonił inżynierów do opracowania nowej kinematyki zawieszenia. Oprócz konstrukcji mechanizmu różnicowego zoptymalizowano również charakterystykę zmiany biegów i trwałość różnych komponentów.

Podwozie, oparte na czwartej generacji produkcyjnego modelu Skoda Fabia, pozwoliło inżynierom na dalszą optymalizację właściwości jezdnych samochodu rajdowego. Fabia RS Rally2 korzysta z dłuższego rozstawu osi modelu Fabia czwartej generacji, dzięki czemu samochód jest cichszy, a jego tył bardziej stabilny. Przeniesiono zbiornik paliwa, a dodatkową przestrzeń w komorze silnika wykorzystano na montaż większego intercoolera.

Wersja produkcyjna ma najlepszy współczynnik oporu powietrza w swojej klasie. Eksperci Skoda Motorsport wykorzystali ten doskonały fundament do opracowania pakietu aerodynamicznego dla nowej Fabii RS Rally2 evo. Zwracając szczególną uwagę na szczegóły, zespołowi udało się niemal podwoić siłę docisku w porównaniu do rajowej poprzedniczki. Daje to ogromną przewagę na odcinku specjalnym, ponieważ ułatwia pokonywanie zakrętów z większą prędkością. Ze względów regulacyjnych inżynierowie nie uwzględnili aktywnych elementów aerodynamicznych, takich jak żaluzja chłodnicy z produkcyjnej wersji.

- Niektóre elementy aerodynamiczne z modelu produkcyjnego sprawdziły się również w samochodzie rajdowym. W tym modelu zwracaliśmy większą uwagę na aerodynamikę niż w przypadku jego poprzednika i dokładnie zbadaliśmy każdy szczegół. Nasz cel - większa siła docisku dla wyższych prędkości pokonywania zakrętów i lepsze prowadzenie, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności aerodynamicznej pojazdu - wyjaśnia Lukáš Vojík, specjalista ds. aerodynamiki z Działu Rozwoju Technicznego Skoda Auto.

Kurtyny powietrzne w przednim zderzaku seryjnej Skody Fabia, które prowadzą strumień powietrza ściśle i aerodynamicznie po nadwoziu i kołach, są również używane w modelu Fabia RS Rally2. W połączeniu z nowymi progami bocznymi, które zapobiegają przedostawaniu się powietrza pod pojazd z boku, zwiększają one siłę docisku. Przedni splitter na całej dolnej krawędzi zderzaka zapewnia optymalną aerodynamikę z przodu auta. Zmniejsza on również ilość powietrza przepływającego pod pojazdem, zapewniając tym samym szybszy przepływ i niższe ciśnienie, co zwiększa siłę docisku.

Projektując nowy model, inżynierowie Skoda Motorsport wykorzystali dane analityczne z poprzednich wypadków rajdowych. Klatka bezpieczeństwa nowej FABIA RS Rally2, wykonana z 35,8 metra wysokowytrzymałej stali chromowo-molibdenowej. Wymiary i materiał klatki bezpieczeństwa są określone w przepisach technicznych Międzynarodowej Federacji Samochodowej, ale czeski producent wprowadzając nowy model Fabia RS Rally2, wykracza daleko poza te wymagania. Płyty węzłowe, istotne w przypadku zderzenia bocznego, są również bardziej wytrzymałe niż przewidziano w przepisach.

