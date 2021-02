Smutna rocznica Mistrza Janusza

Janusz Kulig zginął 13 lutego 2004 na strzeżonym, choć przez tragiczny błąd niezamkniętym przejeździe kolejowym w Rzezawie w powiecie bocheńskim w Małopolsce.

W tę sobotę – jak w każdą rocznicę – wraz z Mamą Janusza, p. Heleną Kulig i bliskimi Janusza, będziemy modlić się w intencji Janusza podczas mszy świętej o godz. 17 w kościele parafialnym pod wezwaniem Redemptor Hominis w Łapanowie, rodzinnym miasteczku Mistrza. Potem wspólne przejście na pobliski cmentarz, gdzie zapalimy światełka na mogile Janusza. I na koniec łapanowski Rally Fan Center, który pielęgnuję pamięć o Januszu i jego sportowym dorobku, zaprasza do swej siedziby na wspólne wspominanie Mistrza Kuliga.

Swój udział w rocznicowych obchodach zapowiedziało kilka znaczących postaci sportu samochodowego z czasów, gdy Janusz sięgał po swe wielkie sukcesy. Natomiast po raz pierwszy zabraknie p. Jana Kuliga, ojca Janusza, który odszedł 30 listopada 2020 w wieku 80 lat.

Tych wszystkich, którzy w tę sobotę nie mogą wybrać się do Łapanowa i dołączyć do tych obchodów, zachęcamy do serdecznego westchnienia i do modlitwy za wielkiego sportowca i Mistrza polskich rajdów.

Grzegorz Chmielewski